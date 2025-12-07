Салах может сменить клуб уже зимой. С Ливерпулем вышли на связь

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии связался с английским грандом для обсуждения потенциального трансфера 33-летнего футболиста уже зимой.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

