Англия07 декабря 2025, 09:52 | Обновлено 07 декабря 2025, 10:01
1126
0
Салах может сменить клуб уже зимой. С Ливерпулем вышли на связь
Египетский вингер привлекает внимание «Аль-Иттихад»
07 декабря 2025, 09:52 | Обновлено 07 декабря 2025, 10:01
1126
0
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии связался с английским грандом для обсуждения потенциального трансфера 33-летнего футболиста уже зимой.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее Салах разнес Слота и сделал сенсационное заявление.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 00:00 3
Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»
Футбол | 07 декабря 2025, 11:00 0
Недавний лидер чемпионата против вицечемпиона из зоны вылета
Футбол | 06.12.2025, 15:17
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Футбол | 07.12.2025, 04:45
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 19:57 89
05.12.2025, 11:47 7
06.12.2025, 06:23 1
Авто/мото
06.12.2025, 08:33 15
05.12.2025, 21:10 91
06.12.2025, 23:46 5