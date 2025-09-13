Зинченко ждет. Арсенал разгромил Ноттингем Форест и потерял капитана
Лондонская команда выиграла, но снова осталась без Эдегора
Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Ноттингем Форест со счетом 3:0 благодаря дублю Субименди и голу Дьекереша, двух летних новичков.
Субименди первый мяч забил после углового, а Дьекереш воспользовался передачей еще одного новичка, Езе. Для Виктора это второй мяч в АПЛ.
В первом тайме Арсенал остался без капитана Мартина Эдегора. Игрока, как и в прошлом туре, пришлось заменить из-за проблем с плечом.
Арсенал набрал 9 очков и на этот момент лидирует в таблице.
Украинец Александр Зинченко, который недавно перешел из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды, сегодня по договоренности клубов не играл и ждет своего дебюта.
Чемпионат Англии. 4-й тур
Арсенал – Ноттингем Форест 3:0
Голы: Субименди, 32, 79, Дьекереш, 46
Арсенал: Райа, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 68), Субименди, Мерино, Эдегор (Нванери, 18), Мадуэке (Мартинелли, 79), Езе (Троссард, 79), Дьекереш (Райс, 68)
Ноттингем Форест: Сельс, Уильямс, Миленкович, Мурильо (Савона, 37), Морато, Андерсон, Ндойе, Сангаре (Йейтс, 73) Гиббс-Уайт (Макати, 73), Хадсон-Одои (Калимуэндо, 60), Вуд (Баква, 60)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда получила признание после турнира, который состоялся в 1976 году
Хирн считает, что Джошуа всем все доказал