Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко ждет. Арсенал разгромил Ноттингем Форест и потерял капитана
Чемпионат Англии
Арсенал
13.09.2025 14:30 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
Англия
13 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:32
Зинченко ждет. Арсенал разгромил Ноттингем Форест и потерял капитана

Лондонская команда выиграла, но снова осталась без Эдегора

Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Ноттингем Форест со счетом 3:0 благодаря дублю Субименди и голу Дьекереша, двух летних новичков.

Субименди первый мяч забил после углового, а Дьекереш воспользовался передачей еще одного новичка, Езе. Для Виктора это второй мяч в АПЛ.

В первом тайме Арсенал остался без капитана Мартина Эдегора. Игрока, как и в прошлом туре, пришлось заменить из-за проблем с плечом.

Арсенал набрал 9 очков и на этот момент лидирует в таблице.

Украинец Александр Зинченко, который недавно перешел из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды, сегодня по договоренности клубов не играл и ждет своего дебюта.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест 3:0
Голы: Субименди, 32, 79, Дьекереш, 46

Арсенал: Райа, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 68), Субименди, Мерино, Эдегор (Нванери, 18), Мадуэке (Мартинелли, 79), Езе (Троссард, 79), Дьекереш (Райс, 68)

Ноттингем Форест: Сельс, Уильямс, Миленкович, Мурильо (Савона, 37), Морато, Андерсон, Ндойе, Сангаре (Йейтс, 73) Гиббс-Уайт (Макати, 73), Хадсон-Одои (Калимуэндо, 60), Вуд (Баква, 60)

Перець
А Зінченко фартовий , був би на полі не програли б
