Чемпионат Англии
Арсенал
13.09.2025 14:30 - : -
Ноттингем Форест
Англия
11 сентября 2025, 20:53
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Арсенал – Ноттингем Форест
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

