Англия11 сентября 2025, 20:53
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
