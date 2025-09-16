13.09.2025 14:30 – FT 3 : 0
Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0. Зинченко не играл. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
В матче 4-го тура Премьер-лиги «Арсенал» уверенно одержал победу над «Ноттингем Форест» — 3:0.
Мартин Субименди забил дважды, также отличился Виктор Дьекереш.
Мартин Эдегор на 18-й минуте матча был заменен из-за травмы плеча.
АПЛ. 4-й тур, 13 сентября
Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Субименди, 32, 79, Дьекереш, 46
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал).
