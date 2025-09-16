Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0. Зинченко не играл. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
13.09.2025 14:30 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
Англия
16 сентября 2025, 02:29 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:48
Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0. Зинченко не играл. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0. Зинченко не играл. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Премьер-лиги «Арсенал» уверенно одержал победу над «Ноттингем Форест» — 3:0.

Мартин Субименди забил дважды, также отличился Виктор Дьекереш.

Мартин Эдегор на 18-й минуте матча был заменен из-за травмы плеча.

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Субименди, 32, 79, Дьекереш, 46

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал).
Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Мартин Эдегор Мартин Субименди Виктор Дьекереш
