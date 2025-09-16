Рецидив травмы. Хавбек Арсенала Эдегор травмировал плечо в матче АПЛ

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор получил травму плеча в матче 4-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест». Лондонская команда выиграла со счетом 3:0, но для норвежца поединок завершился уже на 18-й минуте.

Уже на 8-й минуте 26-летний хавбек неудачно упал на плечо. Несмотря на попытку продолжить игру, вскоре стало понятно, что он не сможет доиграть – вместо него вышел юный Итан Нванери.

Проблемы с плечом у Эдегора возникли 23 августа во встрече с «Лидсом». Из-за этой травмы он не попал в стартовый состав на игру с «Ливерпулем» (0:1).

После игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил рецидив повреждения: «У Эдегора снова болит то же самое плечо, что и в прошлый раз. Он продолжал чувствовать дискомфорт. Очень жаль, ведь он хорошо играл за сборную и чувствовал себя прекрасно. А потом внезапно снова что-то произошло».

В сезоне 2025/26 Мартин провел 4 матча за «канониров», но пока что не отметился результативными действиями.