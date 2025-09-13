Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:59
5141
172

Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925

Худший матч дончан с начала работы Турана

13 сентября 2025, 20:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:59
5141
172
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
ФК Шахтер

Центральным в пятом туре украинской Премьер-лиги сами организаторы соревнований называли матч в Житомире, где на этот раз на местном стадионе «Центральный» снова номинально хозяйничал харьковский «Металлист 1925». И на этот раз команда Младена Бартуловича привезла на обозрение публики противостояние с донецким «Шахтером», поэтому по уровню возможностей команд, действительно, этот поединок мог затмить и столичное дерби, которое завершилось, по большому счету, в пользу команды Арды Турана за несколько минут до начала отчетной игры.

У «горняков», как и у их соперников, было почти две недели отдыха, поэтому особой ротации тренеры не нуждались при формировании стартовых составов. И ожидалось, что «свежий» «Шахтер» должен сразу попытаться навязать свою игру. Однако этого сделать гостям не удалось ни в начале встречи, ни в дальнейшем.

Атаковал, в основном, именно «Металлист 1925», который как будто и строил игру с расчетом на контратаки, но создание голевых моментов в этой игре было в целом полностью за командой Бартуловича. Однако создавать и реализовывать, и при этом не допускать ошибок сзади – это уже немного более сложная задача, с которой харьковчане в первом тайме не справились.

На 20 минуте Алиссон финтом на правом фланге штрафной обыграл Мартынюка, который уже бросился в подкат, поэтому сыграл сопернику в ноги. Этот легкий пенальти через мгновение реализовал Бондаренко ударом в правый нижний угол, так что «горняки» повели в счете, но это был только первый и последний их реальный голевой момент до перерыва. Остальное было за хозяевами, которые тем временем больше любили пробивать издалека и промахиваться при этом.

Ожидалось, что второй тайм должен был изменить что-то к лучшему в игре «Шахтера» в атаке, как уже случалось неоднократно при Туране в этом сезоне. Однако нет, дончане так и не решились рискнуть, и при этом постоянно получали быстрые атаки на свои ворота с довольно неплохими ударами Петера и Рашицы в завершении, но точность была такой же умеренной.

И в конце концов произошло то, что и должно происходить с командами, которые не контролируют ход событий на поле и при этом каким-то образом обеспечили себе до этого преимущество по счету. Они пропускают. «Шахтер» снова получил гол по итогам углового, когда на 86 минуте подача Калитвинцева долетела на дальнюю сторону штрафной на ногу Калюжному, а тот мощно пробил под правую штангу. Оставалось только определить, насколько вратарю мешал при этом Павлюк в офсайде поблизости. Арбитры посчитали, что не мешал. Но это не точно.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет гостевой матч против СК «Полтава», а донецкий Шахтер сначала в середине недели навестит «Полесье» Ставки на матч Кубка Украины, после чего будет домашняя игра против луганской «Зари».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 1:1

Голы: Калюжный, 86 – Бондаренко, 22 (пен.)

Предупреждения: Шабанов, 21, Калюжный, 22 – Очеретько, 66, Невертон, 90

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90+3), Калюжный, Калитвинцев – Рашица (Мба, 84), Петер (Когут, 71), Гаджиев (Ари, 84).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Конопля, 75), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Криськив, 65), Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас (Невертон, 65), Алиссон.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 10 (2) – 3 (1)
Угловые: 7 – 3
Оффсайды: 3 – 1.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

По теме:
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(75)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 16:00 27
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Насколько сильно выбивает из рабочего ритма международный перерыв?

Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 13 сентября 2025, 20:39 0
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 13.09.2025, 16:11
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Комментарии 172
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Ви взагалі чуєте зараз флеш-інтерв'ю Турана. І питання неадекватного журналіста???
- Арда, ви створили багато моментів у цьому матчі і тримали все під контролем(один удар у кротів у створ воріт за матч), але в кінці стався цей епізод з голом. 
Журналісти так звані, вам не соромно?
Ответить
+14
Показать Скрыть 5 ответов
Skillz
Оболонь забиває на останніх хвилинах, коментатор так верещить, що аж мабуть в труселя сцикнув; забиває Металіст - "да ладно, да ну... срьоньк пуньк"
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Lunader
Ага, значить якщо Динамо в нічию то "фіаско", а коли Шахтар то "спірно", методички спорт юа в ділі
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
sania
УПЛ ТБ просто дніще. "Ви створили багато моментів" Цілих.. жодного..
Ответить
+12
Показать Скрыть 3 ответа
DK2025
Нет. Не закономерно. Недоклюб из села Счастливое НИЧЕГО не создал за всю игру и должен был этот матч проиграть. Спорт уа пишет про ничью Динамо "фиаско". А КАК НАЗВАТЬ ТО Г...НО, В КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ИГРАЛ ШАХТЕР?!!!
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Не було пенальті для Шахтаря, і гол Металіста треба було відмінити.
Двічи помилились , чи виправили.
Але те як це показують по УПЛ ТВ , то про пенальті нічого не кажуть (хоча Калюжний все вірно сказав) , а про гол Металіста всі співають .
От така упл тв
Ответить
+9
FunnyCat_____
А когда Металлист забил, комментатор начал от радости визжать и совокупляться с микрофоном, что аж звук пропал, как после гола Оболони?
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
кстати, пенка шахтера аболютно левая и перед матчем, телеграм комьюнити по ставкам начало советовать брать гол Бондаренка...
опорник забивает с левой пенки,  о чем заранее предупреждают каперы,, не ну явно без ДК и Суркиса не обошлось 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Ого, матч не дивився, але норм.
Іван Калюжний молодець, динамівська школа!
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Бурбас, убери уже Федю 228, он поплыл окончательно.
пусть все работают, а не один федька отдувается 
Ответить
+7
PUMA.
Так шо там бульба ты где? Ты же там говорил что я где то терялся после неудач ДК, хотя всегда отписывал, в отличии от тебя   
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
D1927K
Як там? "Питання є? Питань нема" а смерділи на весь сайт після матчу  Динамо 
Ответить
+7
Boodya
Тільки в одних "героїчна нічия" а в інших "спірна". 
Не дивився матчі, там і справді в одних героїчно, а в інших спірно?
Ответить
+7
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
Звання народної корейської команди Кон Че Ні по праву переходить гірникам )))
Метал красені, вітаю вболівальників харківського клубу зі здобутком очка у Шахтаря та справедливим результатом!
Ответить
+7
FunnyCat_____
спорт юа, кстати есть идея, а возьмите интеврью у того чудака с УПЛ ТВ что разгвоаривал с ардой тураном, спросите где он много моментов у шахтера увидел сегодня, и пусть перечислит хотябы парочку из них?
гарантирую хайп на статье!
Ответить
+6
Chemp83
Чому ви глузуєте з кротів .їх вболівальники живуть в російському гетто відрізані від усього світу .футбол це останнє що залишилось .
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Один експерт лише в студії питає де контакт при пенальті?  Решта мелять про інерцію..
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Різниця між Динамо і шлюхтарем в тому, що власник Динамо забив на клуб і команда грає хєрово, а власник шлюхтаря вкладає великі гроші - і команда грає ще хєровіше 
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
PUMA.
Бульба, не заставляй мне подавать заявку в програму  жди меня 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
arkada56
Кроти на майбутне коли Динамо зіграе в нічію або програе то так радісно на гівно не сходьте бо карма вона така.А так вітаю вас с надбанним балом с дуже сильним суперником!
Ответить
+4
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем