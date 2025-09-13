Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925

Центральным в пятом туре украинской Премьер-лиги сами организаторы соревнований называли матч в Житомире, где на этот раз на местном стадионе «Центральный» снова номинально хозяйничал харьковский «Металлист 1925». И на этот раз команда Младена Бартуловича привезла на обозрение публики противостояние с донецким «Шахтером», поэтому по уровню возможностей команд, действительно, этот поединок мог затмить и столичное дерби, которое завершилось, по большому счету, в пользу команды Арды Турана за несколько минут до начала отчетной игры.

У «горняков», как и у их соперников, было почти две недели отдыха, поэтому особой ротации тренеры не нуждались при формировании стартовых составов. И ожидалось, что «свежий» «Шахтер» должен сразу попытаться навязать свою игру. Однако этого сделать гостям не удалось ни в начале встречи, ни в дальнейшем.

Атаковал, в основном, именно «Металлист 1925», который как будто и строил игру с расчетом на контратаки, но создание голевых моментов в этой игре было в целом полностью за командой Бартуловича. Однако создавать и реализовывать, и при этом не допускать ошибок сзади – это уже немного более сложная задача, с которой харьковчане в первом тайме не справились.

На 20 минуте Алиссон финтом на правом фланге штрафной обыграл Мартынюка, который уже бросился в подкат, поэтому сыграл сопернику в ноги. Этот легкий пенальти через мгновение реализовал Бондаренко ударом в правый нижний угол, так что «горняки» повели в счете, но это был только первый и последний их реальный голевой момент до перерыва. Остальное было за хозяевами, которые тем временем больше любили пробивать издалека и промахиваться при этом.

Ожидалось, что второй тайм должен был изменить что-то к лучшему в игре «Шахтера» в атаке, как уже случалось неоднократно при Туране в этом сезоне. Однако нет, дончане так и не решились рискнуть, и при этом постоянно получали быстрые атаки на свои ворота с довольно неплохими ударами Петера и Рашицы в завершении, но точность была такой же умеренной.

И в конце концов произошло то, что и должно происходить с командами, которые не контролируют ход событий на поле и при этом каким-то образом обеспечили себе до этого преимущество по счету. Они пропускают. «Шахтер» снова получил гол по итогам углового, когда на 86 минуте подача Калитвинцева долетела на дальнюю сторону штрафной на ногу Калюжному, а тот мощно пробил под правую штангу. Оставалось только определить, насколько вратарю мешал при этом Павлюк в офсайде поблизости. Арбитры посчитали, что не мешал. Но это не точно.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет гостевой матч против СК «Полтава», а донецкий Шахтер сначала в середине недели навестит «Полесье» Ставки на матч Кубка Украины, после чего будет домашняя игра против луганской «Зари».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 1:1

Голы: Калюжный, 86 – Бондаренко, 22 (пен.)

Предупреждения: Шабанов, 21, Калюжный, 22 – Очеретько, 66, Невертон, 90

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90+3), Калюжный, Калитвинцев – Рашица (Мба, 84), Петер (Когут, 71), Гаджиев (Ари, 84).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Конопля, 75), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Криськив, 65), Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас (Невертон, 65), Алиссон.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 10 (2) – 3 (1)

Угловые: 7 – 3

Оффсайды: 3 – 1.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C