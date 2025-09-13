Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 00:11 | Обновлено 13 сентября 2025, 00:18
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 13-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Арды Турана привыкает играть без двух бывших ее лидеров, но вызовы в чемпионате ждать не будут. «Шахтер» наконец-то получил передышку после тяжелого еврокубкового лета, и в ближайшее время дела в Лиге конференций его не интересуют. Тем временем, в чемпионате уже была одна осечка против «Карпат», и коллектив Младена Бартуловича сделает все от себя зависящее, чтобы состоялась вторая. Однако даже против соперников «средней руки» в этом сезоне «Металлист 1925» выглядел неуверенно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
13 сентября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
