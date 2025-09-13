В субботу, 13-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Арды Турана привыкает играть без двух бывших ее лидеров, но вызовы в чемпионате ждать не будут. «Шахтер» наконец-то получил передышку после тяжелого еврокубкового лета, и в ближайшее время дела в Лиге конференций его не интересуют. Тем временем, в чемпионате уже была одна осечка против «Карпат», и коллектив Младена Бартуловича сделает все от себя зависящее, чтобы состоялась вторая. Однако даже против соперников «средней руки» в этом сезоне «Металлист 1925» выглядел неуверенно.

