Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Насколько сильно выбивает из рабочего ритма международный перерыв?

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В субботу, 13 сентября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Хмельницкого прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Металлист 1925


Харьковский «Металлист 1925» отметил свое возвращение в «элитный» дивизион всего одним набранным очком в стартовых двух матчах против «Оболони» (0:0) и «Кривбасса» (0:2). Явно не тот результат, на который могли рассчитывать «желто-синие». Впрочем, ярких амбиций борьбы за передовые позиции в турнирной таблице на этот сезон у коллектива Младена Бартуловича нет, поэтому и такой старт был воспринят достаточно обыденно.

И неспроста – в дальнейшем «Металлист 1925» разгромил «Александрию» (4:1), выбил из Кубка всю ту же «Оболонь» (1:0), а также не оставил шансов «Руху» (2:0) в последнем туре перед началом сентябрьской международной паузы. Вполне можно считать это формированием победной серии. Да и уверенности команде это определенно добавило. Другой момент – соперники были не наивысшего уровня сложности, поэтому не раскрыли в достаточной степени уровень актуальных кондиций харьковского клуба.

Другое дело – календарь «Металлиста 1925» в сентябре. Тут придется сыграть и с «Шахтером», и с «Динамо», и даже с «Колосом» в чемпионате. Эти команды, как известно, составляют тройку лидеров лиги по состоянию на момент начала международного перерыва. Тут-то мы и узнаем, на что реально претендует команда Бартуловича в этом сезоне.

Шахтер


Этим летом донецкий «Шахтер» находился под риском остаться и вовсе без еврокубков, что с лихвой могло бы поставить крест на дебютном сезоне для Арды Турана в нашем футболе. Однако «горняки» таки пробились в основной раунд Лиги конференций УЕФА, получили по итогам жребия умеренной силы набор соперников, и, что самое главное, заслужили право на несколько недель забыть об этих постоянных разъездах.

Задачей тренерского штаба при этом было сделать так, чтобы по крайней мере в функциональном плане «Шахтер» не уступал ни одному из соперников. С этим Туран и его помощники справились практически идеально. Но за все в этой жизни приходится платить, поэтому дончане уже успели пострадать от череды травм футболистов основного состава. И, что самое главное, состав «горняков» покинули Георгий Судаков и Кевин – два абсолютных лидера команды.

Конечно, трансферы этих игроков в «Бенфику» и «Фулхэм» принесли «Шахтеру» очень солидную финансовую поддержку, часть которой клуб сразу же инвестировал в приобретение новых потенциальных звезд из Бразилии, однако реальное влияние этих потерь нам еще предстоит узнать. Уж точно не «Александрия» в ее состоянии в конце августа должна была продемонстрировать уязвимые места «горняков». А вот тот же «Металлист 1925» в этом плане может предложить куда больше. Впрочем, как и «Заря», против которой «Шахтер» сыграет уже на следующей неделе, а пока что команда Турана приветствует возвращение Невертона в основную группу на тренировках и надеется, что этот двухнедельный перерыв для большинства ее игроков пойдет исключительно на пользу.

История встреч


Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Шахтера» ранее пересекались 5 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «горняков» – 4 успешных матча и еще одна игра завершилась вничью. Разница голов – 1:13. Крупнейшая победа «Руха» – 7:0 (2023). В прошлый раз команды встречались в декабре прошлого года, когда голы Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива (пенальти) принеси успех дончанам на «Арене Львов» (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Алексей Деревинский из Хмельницкого, который имеет на своем счету 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым, которому будет помогать Семен Шлончак. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 3 поражения, тогда как с «Шахтером» он пересекался 9 раз – 7 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный – Рашица, Калитвинцев, Гаджиев – Петер.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Алиссон.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
13 сентября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
