«Это позор» Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Металлист 1925

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после матча пятого тура УПЛ 2025/26 против Металлиста 1925 (1:1):

– Прежде всего хочу поздравить «Металлист 1925» со справедливо заработанным очком и ничьей, которую они сегодня выиграли. Также выражаю соболезнования в связи с травмой Рамика (Гаджиева). Это молодой талантливый игрок, и я искренне надеюсь, что он сможет вернуться на поле как можно скорее и преодолеть этот сложный этап. Что касается нашего выступления в сегодняшней игре, то я максимально им недоволен, если честно.

Возможно, сказывается возвращение после международной паузы: наши игроки были в национальных сборных, может, в какой-то степени сказалась усталость. В любом случае это не является оправданием. Как результатом, так и непосредственно игрой я недоволен. Сегодня я не могу сказать, что счастлив. И как главный тренер я полностью беру ответственность на себя, я ее не избегаю. Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, что сегодня я недоволен, это не тот уровень, на котором мы хотим находиться. И, конечно же, исходя из сегодняшней игры, нам многое придется улучшить.

– На стадионе была прекрасная атмосфера. Чувствовали ли вы поддержку трибун?

– Конечно, в подобных ситуациях, которые переживает сейчас наш народ в целом, очень ценно видеть, что болельщики имеют возможность приехать на матч и поддержать любимую команду. Я очень благодарен им за то, что они смогли найти время и возможность приехать сюда и быть рядом с нами. Мне очень жаль, что сегодня мы не смогли порадовать их хорошей игрой и положительным результатом, поэтому я хотел бы за это извиниться. Мне действительно очень жаль, что сегодня мы не сумели их порадовать.

– Что вы можете сказать о решениях, которые принимал арбитр, в частности относительно гола в ворота «Шахтера»?

– Прежде всего, я хотел бы поздравить арбитров за успешно интегрированное правило восьми секунд, касающееся голкипера и времени, которое он может иметь на удержание мяча в своих руках. И возвращаясь немного назад, к нашему матчу 2-го тура с «Карпатами»: тогда Риццоли трактовал фол на Конопле как отсутствие нарушения, и очень легко высказываться подобным образом здесь в рамках тех полномочий, которые у него есть.

Мне только интересно, сумел бы он таким же образом высказываться, если бы это касалось матчей «Милана», «Ювентуса» или «Интера»? Поэтому я считаю, что сегодняшние решения, особенно касающиеся гола, это позор. Но в любом случае двигаемся дальше.

