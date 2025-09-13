Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»
Украина. Премьер лига
Наставник Шахтера в интервью пресс-службе команды высказался о матче с Металлистом 1925

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран в интервью прес-службе горняков прокомментировал спорное решение судьи засчитать гол Металлиста 1925 в матче пятого тура УПЛ (1:1):

«Прежде всего, поздравляю Металлист 1925 с набранным очком. Их игрок Рамик Гаджиев получил травму. Желаю скорейшего возвращения, он ценный и важный игрок для будущего Украины.

Что касается нас, мы играли плохо. Не думаю, что заслужили победу. Это полностью моя ответственность. После сборной не смогли сконцентрироваться, не придерживались принципов. Поэтому я расстроен.

Что касается решения судьи, не знаю, стоит ли комментировать. Что делать в таких случаях? Но, по моему мнению, это позорное решение. Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?

Решение, которое они [судьи] приняли, по моему мнению, было позорным. Но мы продолжим, будем делать свое дело. Наша задача – максимально улучшить свою игру. Если кто-то скажет, что это не офсайд, я пойму и уважаю. Но, наверное, сто из ста сказали, что это офсайд. Я впервые в жизни вижу нечто подобное.

Марлон и Азеведо? У Азеведо родился ребенок, я очень рад и поздравляю его. Надеюсь, у него все будет хорошо с семьей. Он скоро вернется к нам. Что касается Марлона, мы ждем. Он скоро начнет тренироваться».

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 12
sania
Думаю це Туран висловився про призначений пенальті
+2
avk2307
даніїл агарков,а слабо посилання на сайт УПЛ з реальним вью Турана дати.?
Там навіть трохи не схоже...
ну не можна так ганьбиться
+1
serhiy1
Браво,федерація !!! )))
0
serhiy1
Ого ,манда баран навіть на Савіну дивится .то що в Туреччині здохло.А такі цирки показував. Не вірю .що людина не може говорити бо там кусок грудей видно . 
А бідну Савіну заставиди всі гудзики защепити .щоб часом турок не дістав білої гарячки )   
-2
Виктор Алтухов
Туран должен привыкать жить и тренировать в коррумпированной стране. На матчи Шахтера все время будут назначать "любителей шуб" типа Балакина, Деревинского, Романова, Пасхала и Ко. Единственный способ с этим бороться - побеждать с явным преимуществом. Вопрос в том, может ли он это организовать.
-3
