ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»
Наставник Шахтера в интервью пресс-службе команды высказался о матче с Металлистом 1925
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран в интервью прес-службе горняков прокомментировал спорное решение судьи засчитать гол Металлиста 1925 в матче пятого тура УПЛ (1:1):
«Прежде всего, поздравляю Металлист 1925 с набранным очком. Их игрок Рамик Гаджиев получил травму. Желаю скорейшего возвращения, он ценный и важный игрок для будущего Украины.
Что касается нас, мы играли плохо. Не думаю, что заслужили победу. Это полностью моя ответственность. После сборной не смогли сконцентрироваться, не придерживались принципов. Поэтому я расстроен.
Что касается решения судьи, не знаю, стоит ли комментировать. Что делать в таких случаях? Но, по моему мнению, это позорное решение. Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?
Решение, которое они [судьи] приняли, по моему мнению, было позорным. Но мы продолжим, будем делать свое дело. Наша задача – максимально улучшить свою игру. Если кто-то скажет, что это не офсайд, я пойму и уважаю. Но, наверное, сто из ста сказали, что это офсайд. Я впервые в жизни вижу нечто подобное.
Марлон и Азеведо? У Азеведо родился ребенок, я очень рад и поздравляю его. Надеюсь, у него все будет хорошо с семьей. Он скоро вернется к нам. Что касается Марлона, мы ждем. Он скоро начнет тренироваться».
