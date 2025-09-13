Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Шахтер – 1:1. Ничья в Житомире. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:32
Металлист 1925 – Шахтер – 1:1. Ничья в Житомире. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2025/26

ФК Металлист 1925

13 сентября прошел матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 21-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти. Ничью харьковскому клуб принес Иван Калюжный, который забил на 85-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 5-й тур, 13 сентября

Металлист 1925 – Шахтер – 1:1

Голы: Калюжный, 85 – Бондаренко, 21 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Калюжный, 81 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Металлист 1925).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
