Металлист 1925 – Шахтер – 1:1. Ничья в Житомире. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2025/26
13 сентября прошел матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.
Коллективы сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:1.
На 21-й минуте Артем Бондаренко реализовал пенальти. Ничью харьковскому клуб принес Иван Калюжный, который забил на 85-й минуте.
УПЛ 2025/26. 5-й тур, 13 сентября
Металлист 1925 – Шахтер – 1:1
Голы: Калюжный, 85 – Бондаренко, 21 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 21 мин. (пен.)
🎯 Точний удар Артема Бондаренка в кут ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 13, 2025
🧡 «Шахтар» попереду в Житомирі – 1:0 👏#Shakhtar #Металіст1925Шахтар pic.twitter.com/l4MjLqU7XV
ГОЛ! 1:1 Калюжный, 81 мин.
События матча
