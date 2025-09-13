Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка

Вечерний матч субботы в АПЛ в рамках лондонского дерби завершился уверенной победой Тотенхэма над Вест Хэмом со счетом 3:0.

Для команды, которая с этого сезона работает с новым тренером Томасом Франком, это третья победа в четырех турах. При этом в четырех встречах Тоттенхэм пропустил лишь один мяч.

Команда набрала 9 очков и лидирует вместе с Арсеналом. А вот Вест Хэм с тремя очками идет в зоне вылета.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм 0:3

Голы: Сарр, 47, Бергвалл, 57, де Вен, 64

Удален: Соучек, 54