Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка
Чемпионат Англии
Вест Хэм
13.09.2025 19:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
Англия
13 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:50
Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка

Тоттенхэм набрал 9 очков

Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечерний матч субботы в АПЛ в рамках лондонского дерби завершился уверенной победой Тотенхэма над Вест Хэмом со счетом 3:0.

Для команды, которая с этого сезона работает с новым тренером Томасом Франком, это третья победа в четырех турах. При этом в четырех встречах Тоттенхэм пропустил лишь один мяч.

Команда набрала 9 очков и лидирует вместе с Арсеналом. А вот Вест Хэм с тремя очками идет в зоне вылета.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм 0:3
Голы: Сарр, 47, Бергвалл, 57, де Вен, 64

Удален: Соучек, 54

Тоттенхэм Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Сообщить об ошибке

Mark4854590
У Вест Гема щось зовсім біда
