  4. Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
13.09.2025 19:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
Англия
27
0

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли матч 4-го тура АПЛ

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Команды провели безрезультативный первый тайм, хотя «шпоры» владели инициативой.

Гости смогли открыть счет в начале второго тайма. Автором гола стал Пап Матар Сарр.

На 57-й минуте Лукас Бергвалль удвоил преимущество «Тоттенхэма», а Микки ван де Вен через семь минут сделал счет – 0:3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Англии. 4-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Сарр, 47, Бергвалл, 57, де Вен, 64

Удален: Соучек, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бергвалль (Тоттенхэм).
54’
Томаш Соучек (Вест Хэм) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Порту и Спортинг одержали минимальные победы в чемпионате
Главный тренер Челси объяснил, почему команда не победила Брентфорд
Пап Матар Сарр Лукас Бергвалль Микки ван де Вен Тоттенхэм Вест Хэм Вест Хэм - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
