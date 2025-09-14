Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча
Команды сыграли матч 4-го тура АПЛ
13 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».
Команды провели безрезультативный первый тайм, хотя «шпоры» владели инициативой.
Гости смогли открыть счет в начале второго тайма. Автором гола стал Пап Матар Сарр.
На 57-й минуте Лукас Бергвалль удвоил преимущество «Тоттенхэма», а Микки ван де Вен через семь минут сделал счет – 0:3.
Чемпионат Англии. 4-й тур
Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3
Голы: Сарр, 47, Бергвалл, 57, де Вен, 64
Удален: Соучек, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
