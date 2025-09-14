Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3. Шпоры в фаворитах. Видео голов и обзор матча

13 сентября в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Команды провели безрезультативный первый тайм, хотя «шпоры» владели инициативой.

Гости смогли открыть счет в начале второго тайма. Автором гола стал Пап Матар Сарр.

На 57-й минуте Лукас Бергвалль удвоил преимущество «Тоттенхэма», а Микки ван де Вен через семь минут сделал счет – 0:3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Англии. 4-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Сарр, 47, Бергвалл, 57, де Вен, 64

Удален: Соучек, 54

Видео голов и обзор матча