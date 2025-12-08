ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица
Кристина Шацких самая настоящая красавица
Кристина Шацких, дочь экс-форварда «Динамо» Максима Шацких и невеста полузащитника киевлян Николая Шапаренко, опубликовала новую фотосессию.
На снимках Кристина предстала в эффектном образе, а пользователи соцсетей отметили ее красоту и стиль.
Публикация собрала множество лайков и комментариев.
Особый интерес вызвала реакция Николы Шапаренко – футболист поставил под постом сердечко, чем спровоцировал новую волну обсуждений пары, которую фанаты называют одной из самых ярких в украинском футболе.
