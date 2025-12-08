Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица
Другие новости
08 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 02:49
235
0

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица

Кристина Шацких самая настоящая красавица

08 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 02:49
235
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, дочь экс-форварда «Динамо» Максима Шацких и невеста полузащитника киевлян Николая Шапаренко, опубликовала новую фотосессию.

На снимках Кристина предстала в эффектном образе, а пользователи соцсетей отметили ее красоту и стиль.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация собрала множество лайков и комментариев.

Особый интерес вызвала реакция Николы Шапаренко – футболист поставил под постом сердечко, чем спровоцировал новую волну обсуждений пары, которую фанаты называют одной из самых ярких в украинском футболе.

По теме:
ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
ФОТО. Жена Усика показала редкостные семейные кадры
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
фото Кристина Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
Хоккей | 07 декабря 2025, 22:56 11
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме

Команда сумела обыграть Казахстан

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07.12.2025, 23:59
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем