Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ангелина возвращается. Стала известна первая соперница Калининой в Лиможе
WTA
07 декабря 2025, 22:50
8 декабря украинка стартует на турнире WTA 125 во Франции матчем против фон Дайхманн

Ангелина возвращается. Стала известна первая соперница Калининой в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 157) стартует в основной сетке турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн (WTA 223). Встреча начнется в 11:00 по Киеву.

Ранее Калинина играла против фон Дайхманн всего один раз. В 2018 году Ангелина прошла Катинку в первом круге US Open.

Если Калинина сумеет пробиться во второй круг соревнований в Лиможе, то поборется либо с Сонай Картал, либо с Джессикой Пиери.

Ангелина впервые с начала июня проведет поединок на профессиональном уровне.

В квалификации турнира в Лиможе сыграла еще одна представительница Украины – Вероника Подрез. Вероника в единственно матче отбора уступила Марине Бассольс.

Катинка фон Дайхманн Ангелина Калинина WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
