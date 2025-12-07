В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

«Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перерывы со светом. После последней мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок.

Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.

Относительно невозможности доиграть завтра – мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято. Сегодня доигрывания не будет. Мы собираем вещи и едем домой», – сказал Габовда.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.