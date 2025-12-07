В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой
Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.
«Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перерывы со светом. После последней мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок.
Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.
Относительно невозможности доиграть завтра – мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято. Сегодня доигрывания не будет. Мы собираем вещи и едем домой», – сказал Габовда.
В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «фиолетовых» заявил, что каждый должен уважать своих одноклубников
Михаил может оказаться в «Севилье»
Вам що, до Покровська чи Куп"янська їхати потрібно? Відстань між Житомиром та Рівно 190 кілометрів, дві години на автобусі. Та нє - смачно запахло шарою...