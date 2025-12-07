Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 17:49
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925

Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой

В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

«Ситуация очень непростая. Мы понимаем, в какое время живем. Мы видели неоднократные перерывы со светом. После последней мы уже спустились к арбитрам. Мы согласились дать последний шанс восстановить свет и доиграть этот поединок.

Я считаю, что мы со своей стороны поступили солидно. Мы договорились доиграть до еще одного отключения света.

Относительно невозможности доиграть завтра – мы на это не рассчитывали. Мы посовещались с нашим администратором, он сказал, что есть проблемы с логистикой. Дальше уже есть другие инстанции и процедуры, как решить этот вопрос. Есть правила. Будем ждать, какое решение будет принято. Сегодня доигрывания не будет. Мы собираем вещи и едем домой», – сказал Габовда.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

Юрий Габовда чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 10
_9Quantum19_KhM25
Пропонуємо надалі грати домашні матчі у Харкові. Щоб неповадно було вчиняти подібні речі. Звісно, керівництво рівненьського футбольного клубу "Верес" відоме своєю доволі гнилою натурою, проте за це доведеться відповідати.  
Ответить
+5
514839
"...є проблеми з логістикою...:
Вам що, до Покровська чи Куп"янська їхати потрібно? Відстань між Житомиром та Рівно 190 кілометрів, дві години на автобусі. Та нє - смачно запахло шарою...
Ответить
+5
yuriy velykykh
 Як не маскуйся,а гниль всеодно вилізе назовні...Ось і вилізло з рівнян,тебе що в них сиділо.
Ответить
+2
Ktototut
Если Габовда такой оратор, то может скажет, кто инициатор сорванного матча? Солидно, говорит, они поступили... Когда тревоги и по 3-4 часа ждут, а тут аж с барской руки полчаса они подождали. "На воре и шапка горит" и таким спичем лишь доказал, что это спланированная акция. Или может Металлист на арендуемый стадион должен был со своим электрическом приезжать? Да чего уж там, давайте и со своим газоном сразу, и ворота свои в автобусе привозить.
Ответить
+1
Юрий Щербань
Верес труси,це не вина Металіста,час зараз такий постійні скачки напруги та проблеми зі і світлом,і вірно не так далеко Рівне від Житомира , Металіст би готель і маршрут оплатив би 
Ответить
0
androma
Я вболівальник Вереса, і запропоную приїхати Металісту в Рівне   і хоч завтра зіграти.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Kh75
коли це керівництво клубів вирішувало коли зупиняти матчі? "ми дали їм ще один шанс" - каже той хто на картинці. хоча чому вже дивуватись?!
Ответить
-3
_9Quantum19_KhM25
Повертаємося в середину 90-х, чи не так, шановний Габовдо?
Ответить
-4
