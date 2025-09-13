Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус и Интер устроили невероятный матч-триллер в Серии А
Италия
Ювентус и Интер устроили невероятный матч-триллер в Серии А

Поединок завершился победой туринцев со счетом 4:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Ювентус

В субботу, 13 сентября, прошел центральный матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Интер».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Финальный счет на табло – 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Туринцы первыми вышли вперед во встрече – на 14-й минуте забил Ллойд Келли. Отыгрались нерадзурри на 30-й минуте благодаря точному удару турецкого хавбека Хакана Чалханоглу. На 38-й минуте «Ювентус» повел в счете 2:1 – автором гола стал талантливый вингер Кенан Йылдыз.

«Интеру» удалось перевернуть ход встречи во втором тайме. На 65-й минуте дубль в матче оформил Хакан Чалханоглу, сравняв счет. А вывел миланцев вперед гол Маркуса Тюрама на 76-й минуте.

Однако последнее слово осталось все же за «зебрами»: на 83-й минуте забил Хофрен Тюрам, сравняв счет во встрече – 3:3. На 90+1 победу для хозяев вырвал Василие Аджич.

Серия А. 3-й тур, 13 сентября.

Интер – Ювентус – 4:3 (обновляется)
Голы: Келли, 14, Йилдиз, 38, Х. Тюрам, 83, Аджич 90+1 – Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
