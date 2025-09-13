Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

13 сентября, свою встречу в рамках третьего тура Серии А проведут Ювентус и Интер. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы начали этот сезон с двух побед, сначала обыграли дома Парму – 2:0, а потом взяли важные три очка в гостях против Болоньи – 1:0. Ювентус в прошлом сезоне стал четвертым в Серии А, поэтому уже на следующей неделе, примет в Лиге чемпионов Боруссию Дортмунд.

Нельзя сказать, что у Юве слабый состав, но есть большие сомнения на счет того, что клуб способен вести борьбу за чемпионство, при этом, надо хорошо себя показать и в еврокубках.

Туринцы вроде бы и вели себя активно на рынке трансферов, потратив почти 140 млн евро на новичков, но почему-то кажется, что этот сезон будет сложным, без особых претензий на трофеи.

Интер

Намечается непростой сезон и для миланского клуба, в первую очередь из-за того, что с поста главного тренера ушел Симоне Индзаги, который успешно работал с командой продолжительное время. Кандидатура нового коуча Кристиана Киву выглядит неоднозначно.

Старт чемпионата нельзя назвать удачным, ведь сначала разгромили на своем поле Торино со счетом 5:0, а потом неожиданно уступили в родных стенах Удинезе – 1:2, хоть поражения и не заслуживали.

У Интера на следующей неделе тоже старт в Лиге чемпионов, где придется сыграть на выезде против Аякса. Сложно сказать, какой будет команда при новом наставнике, Индзаги установил высокую планку, которой будет сложно соответствовать.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды выдали два разных матча, в Милане была зрелищная заруба – 4:4, а на своем поле Ювентус сумел одержать победу со счетом 1:0.

Прогноз

Встречи этих команд всегда вызывают большой интерес у фанатов, командам дают идентичные шансы на успех, поэтому стоит ожидать игры на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ювентуса – 2,78, ничья – 3,03, победа Интера – 2,78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В подобных встречах всегда сложно спрогнозировать исход, неплохо здесь выглядит вариант с обменом забитыми мячами за 1,87.