Италия11 сентября 2025, 21:22
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября поединок 3-го тура итальянской Серии А
В субботу, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – ИнтерСмотреть трансляцию
