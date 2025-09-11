Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Ювентус
13.09.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Италия
11 сентября 2025, 21:22 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:35
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября поединок 3-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Интер

В субботу, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Интер
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
