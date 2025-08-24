Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины
Кубок Украины
Пенуэл
24.08.2025 15:00 – FT 0 : 8
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:54 | Обновлено 24 августа 2025, 15:17
601
1

Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины

Львовский клуб не испытал проблем в матче 1/32 турнира

24 августа 2025, 14:54 | Обновлено 24 августа 2025, 15:17
601
1
Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины
ФК Карпаты Львов

24 августа был проведен матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Пенуэл» Кривой Рог и «Карпаты» Львов.

Оба клуба перед игрой договорились, что местом проведения поединка станет стадион «Украина» во Львове.

Участник Украинской Премьер-лиги продемонстрировал свой уровень и без лишних проблем разобрался с клубом «Пенуэл».

После первого тайма львовский клуб имел комфортное преимущество в два мяча. Соперники пытались ответить «львам» хотя бы одним голом, однако «Карпаты» продолжали гнуть свою линию.

Во втором тайме «львы» продолжили доминировать, забивая голы на радость болельщикам. В результате львовский клуб одержал победу с разгромным счётом 8:0.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа

«Пенуэл» Кривой Рог – «Карпаты» Львов – 0:8

Голы: Адамюк 24, 42, Краснопир 48, Пауло Витор 55, Клименко 61, Танда 67, Бруниньо 82, Игор Невес 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Карпаты Львов.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Танда (Карпаты Львов).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Карпаты Львов).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Витор (Карпаты Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Карпаты Львов).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Карпаты Львов).
По теме:
Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
Куликов-Белка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь
Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Пенуэл Кривой Рог Игор Невес Владимир Адамюк Игорь Краснопир Бруниньо Патрисио Танда Владислав Клименко (футболист) Пауло Витор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Волейбол | 23 августа 2025, 18:05 16
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам

Тренер украинской сборной дал возможность поиграть практически всей обойме волейболисток

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 8
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23.08.2025, 17:43
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 24.08.2025, 15:27
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Metal1925
Значит мы должны набросать 9-10 оболони чтоб все видели что мы харьковчане сильнее всех!!!
Ответить
0
Популярные новости
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 22
Футбол
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 6
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем