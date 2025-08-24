Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины

24 августа был проведен матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Пенуэл» Кривой Рог и «Карпаты» Львов.

Оба клуба перед игрой договорились, что местом проведения поединка станет стадион «Украина» во Львове.

Участник Украинской Премьер-лиги продемонстрировал свой уровень и без лишних проблем разобрался с клубом «Пенуэл».

После первого тайма львовский клуб имел комфортное преимущество в два мяча. Соперники пытались ответить «львам» хотя бы одним голом, однако «Карпаты» продолжали гнуть свою линию.

Во втором тайме «львы» продолжили доминировать, забивая голы на радость болельщикам. В результате львовский клуб одержал победу с разгромным счётом 8:0.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа

«Пенуэл» Кривой Рог – «Карпаты» Львов – 0:8

Голы: Адамюк 24, 42, Краснопир 48, Пауло Витор 55, Клименко 61, Танда 67, Бруниньо 82, Игор Невес 90