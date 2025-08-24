Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины
24 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Пенуэл» Кривой Рог и «Карпаты» Львов.
Игра прошла во Львове на стадионе «Украина».
«Карпаты» уверенно и без проблем разобрались с соперником, оформив разгромную победу со счётом 8:0.
Единственным автором дубля в поединке стал защитник Владимир Адамюк, который забил первые два мяча во встрече.
Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа
«Пенуэл» Кривой Рог – «Карпаты» Львов – 0:8
Голы: Адамюк 24, 42, Краснопир 48, Пауло Витор 55, Клименко 61, Танда 67, Бруниньо 82, Игор Невес 90
Видеообзор матча
Запись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол
Изаки присоединится к «горнякам»