24 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Пенуэл» Кривой Рог и «Карпаты» Львов.

Игра прошла во Львове на стадионе «Украина».

«Карпаты» уверенно и без проблем разобрались с соперником, оформив разгромную победу со счётом 8:0.

Единственным автором дубля в поединке стал защитник Владимир Адамюк, который забил первые два мяча во встрече.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа

«Пенуэл» Кривой Рог – «Карпаты» Львов – 0:8

Голы: Адамюк 24, 42, Краснопир 48, Пауло Витор 55, Клименко 61, Танда 67, Бруниньо 82, Игор Невес 90

