Кубок Украины
Пенуэл
24.08.2025 15:00 – FT 0 : 8
Карпаты Львов
Кубок Украины
24 августа 2025, 18:58 | Обновлено 24 августа 2025, 18:59
Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины

Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
ФК Карпаты Львов

24 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Пенуэл» Кривой Рог и «Карпаты» Львов.

Игра прошла во Львове на стадионе «Украина».

«Карпаты» уверенно и без проблем разобрались с соперником, оформив разгромную победу со счётом 8:0.

Единственным автором дубля в поединке стал защитник Владимир Адамюк, который забил первые два мяча во встрече.

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа

«Пенуэл» Кривой Рог – «Карпаты» Львов – 0:8

Голы: Адамюк 24, 42, Краснопир 48, Пауло Витор 55, Клименко 61, Танда 67, Бруниньо 82, Игор Невес 90

Видеообзор матча

Запись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Карпаты Львов.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Танда (Карпаты Львов).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Карпаты Львов).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Витор (Карпаты Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Карпаты Львов).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Карпаты Львов).
