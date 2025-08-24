Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенуэл – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Пенуэл
24.08.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 07:20 | Обновлено 24 августа 2025, 07:28
59
0

Пенуэл – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 07:20 | Обновлено 24 августа 2025, 07:28
59
0
Пенуэл – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

24 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором сильнейшего определят «Пенуэл» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Местом проведения встречи станет стадион «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Запланировано, что игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Пенуэл» выступает во Второй лиге Украины, занимая 10-е место в группе Б после четырех туров (ноль очков).

А вот «Карпаты» играют в Украинской Премьер-лиге. За три тура «львы» набрали два очка и находятся на 13-й позиции.

13:00. «Пенуэл» (Кривой Рог) – «Карпаты» (Львов)

По теме:
Кормил – Рух. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Пенуэл Кривой Рог Карпаты Львов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы Тоттенхэма и Барселоны, сенсации в Кубке Украины и золото Лузан
Футбол | 24 августа 2025, 06:00 0
Победы Тоттенхэма и Барселоны, сенсации в Кубке Украины и золото Лузан
Победы Тоттенхэма и Барселоны, сенсации в Кубке Украины и золото Лузан

Главные новости за 23 августа на Sport.ua

Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Бокс | 23 августа 2025, 10:08 0
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»

Алина Шатерникова ждет, когда Александр Усик объявит о завершении карьеры

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Футбол | 24.08.2025, 04:11
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Бокс | 23.08.2025, 12:23
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50
Бокс
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем