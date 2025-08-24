Пенуэл – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором сильнейшего определят «Пенуэл» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Местом проведения встречи станет стадион «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Запланировано, что игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Пенуэл» выступает во Второй лиге Украины, занимая 10-е место в группе Б после четырех туров (ноль очков).

А вот «Карпаты» играют в Украинской Премьер-лиге. За три тура «львы» набрали два очка и находятся на 13-й позиции.

13:00. «Пенуэл» (Кривой Рог) – «Карпаты» (Львов)