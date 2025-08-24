Пенуэл – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
24 августа в 13:00 состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины
24 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором сильнейшего определят «Пенуэл» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).
Местом проведения встречи станет стадион «Украина» во Львове.
Запланировано, что игра начнется в 13:00 по киевскому времени.
«Пенуэл» выступает во Второй лиге Украины, занимая 10-е место в группе Б после четырех туров (ноль очков).
А вот «Карпаты» играют в Украинской Премьер-лиге. За три тура «львы» набрали два очка и находятся на 13-й позиции.
13:00. «Пенуэл» (Кривой Рог) – «Карпаты» (Львов)
