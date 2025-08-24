Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

24 августа свою встречу в 1/32 финала Кубка Украины проведут Пенуэл Кривой Рог и Карпаты Львов. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Пэнуэл Кривой Рог

Малоизвестный крестьянский клуб был основан в 2005 году, но подал заявку на участие во Второй лиге только в этом сезоне. Команде пока нечем похвастаться, в своем дивизионе делит последнюю строчку, не набрав очков, в четырех турах.

Клуб начал с выездного поражения Тростянця – 0:3, потом дважды уступили с одинаковым счетом 2:3 Ребелу дома и Гирнык-Спорт на выезде. В последней встрече проиграли дома Чайке со счетом 0:1. В такой форме, команде ничего не светит против представителя элитного дивизиона. Для Пэнуэла важно сыграть достойно, большего требовать нет смысла.

Карпаты Львов

Львовский клуб хорошо знаком фанатам украинского футбола, ведь представляет сильнейший дивизион страны. Старт сезона пока не лучший, проиграли дома Полесью со счетом 0:2, потом на своем поле в зарубе смогли устоять против сильного донецкого Шахтера – 3:3. В последнем туре Карпаты расписали мировую в гостях с Колосом – 1:1, хотя команда не может быть довольна таким результатом, так как соперник играл в меньшинстве с 35-й минуты.

Хоть команда и показывает неплохую игру, побед в текущем сезоне пока нет. В первом кубковом матче львовянам достался проходной соперник, но важно сыграть без недооценки. В подобном матче возможна и ротация состава, хотя усталости не должно быть, чемпионат только начался.

Прогноз

Встречаются неравные соперники, которые ранее никогда не пересекались Карпаты явно выше классом, что должны показать на поле.

Думаю, особой интриги не будет, Пэнуел недавно только играет на профессиональном уровне, пока успехов нет. Ставка на победу гостей с форой -3.5 гола выглядит проходимой.