Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины
Пенуэл
24.08.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 07:09 |
93
0

Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины

Поединок состоится 24 августа и начнется в 13:00 по Киеву

24 августа 2025, 07:09 |
93
0
Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
ФК Карпаты Львов

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

24 августа свою встречу в 1/32 финала Кубка Украины проведут Пенуэл Кривой Рог и Карпаты Львов. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Пэнуэл Кривой Рог

Малоизвестный крестьянский клуб был основан в 2005 году, но подал заявку на участие во Второй лиге только в этом сезоне. Команде пока нечем похвастаться, в своем дивизионе делит последнюю строчку, не набрав очков, в четырех турах.

Клуб начал с выездного поражения Тростянця – 0:3, потом дважды уступили с одинаковым счетом 2:3 Ребелу дома и Гирнык-Спорт на выезде. В последней встрече проиграли дома Чайке со счетом 0:1. В такой форме, команде ничего не светит против представителя элитного дивизиона. Для Пэнуэла важно сыграть достойно, большего требовать нет смысла.

Карпаты Львов

Львовский клуб хорошо знаком фанатам украинского футбола, ведь представляет сильнейший дивизион страны. Старт сезона пока не лучший, проиграли дома Полесью со счетом 0:2, потом на своем поле в зарубе смогли устоять против сильного донецкого Шахтера – 3:3. В последнем туре Карпаты расписали мировую в гостях с Колосом – 1:1, хотя команда не может быть довольна таким результатом, так как соперник играл в меньшинстве с 35-й минуты.

Хоть команда и показывает неплохую игру, побед в текущем сезоне пока нет. В первом кубковом матче львовянам достался проходной соперник, но важно сыграть без недооценки. В подобном матче возможна и ротация состава, хотя усталости не должно быть, чемпионат только начался.

Прогноз

Встречаются неравные соперники, которые ранее никогда не пересекались Карпаты явно выше классом, что должны показать на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Пенуэл Кривой Рог – 24.00, ничья – 21.00, победа Карпат – 1.01. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, особой интриги не будет, Пэнуел недавно только играет на профессиональном уровне, пока успехов нет. Ставка на победу гостей с форой -3.5 гола выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua
Пенуэл
24 августа 2025 -
13:00
Карпаты Львов
Фора Карпат (-3.5) 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Пенуэл Кривой Рог Карпаты Львов Кубок Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23 августа 2025, 08:22 1
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 24 августа 2025, 07:26 0
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 августа и начнется в 19:00 по Киеву

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23.08.2025, 11:18
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Футбол | 24.08.2025, 02:54
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем