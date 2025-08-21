Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах уступили тандему Леолия Жанжан (Франция) / Мария Козырева за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Хард, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – Леолия Жанжан (Франция) / Мария Козырева – 6:7 (4:7), 4:6

Перед стартом противостояния Людмила и Эллен считались очевидными фаворитками, а в первой партии упустили преимущество с 5:3.

Киченок и Перес на пятисотнике в Мексике успели переиграть Куинн Глисон и Ингрид Гамарру Мартинс.

Следующими соперницами Жанжан и Козыревой будут четвертые сеяные Кристина Букша и Николь Мелихар.