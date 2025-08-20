Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 августа 2025, 04:31
Людмила Киченок успешно стартовала на пятисотнике в Мексике

Украинская теннисистка вместе с Эллен Перес разобралась с парой Глисон / Гамарра Мартинс

Людмила Киченок успешно стартовала на пятисотнике в Мексике
Instagram. Людмила Киченок и Эллен Перес

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) переиграли тандем Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Хард, 1/8 финала

Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – 2:6, 3:6

Это было первое очное противостояние тандемов. Людмила и Эллен далее поборются против Леолии Жанжан (Франция) и Марии Козыревой.

Киченок и Перес проводят пятый совместный турнир. Ранее они сыграла в финале пятисотника в Бад-Хомбурге, третьем круге Уимблдона, втором раунде Монреаля и полуфинале Цинциннати.

20 августа в Монтеррее выступит еще одна представительница Украины – сестра Людмилы Надежда. Надежда Киченок в первом круге вместе с Алдилой Сутджиади сыграет с Го Ханьюй и Александрой Пановой.

Ингрид Гамарра Мартинс Куинн Глисон Людмила Киченок Эллен Перес WTA Монтеррей
