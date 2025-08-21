Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике
WTA
21 августа 2025, 06:20 |
64
0

Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике

Украинка и Алдила Сутджиади потерпели поражение от Го Ханьюй и Александра Пановой

21 августа 2025, 06:20 |
64
0
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в городе Монтеррей, Мексика.

В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах уступили тандему Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 1 час и 9 минут.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Хард, 1/8 финала

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова [3] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2

Киченок и Сутджиади провели третьи совместные соревнования и пока что ни разу не сумели добыть победу. В 2025 году украинка и индонезийка проиграли в первых раундах турниров в Майами и Чарльстоне.

Следующими соперницами Го Ханьюй и Пановой будут Магали Кемпен и Анна Шишкова.

По теме:
Л. Киченок / Перес – Жанжан / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA 500 Монтеррей: Надежда Киченок стартует на мексиканском пятисотнике
Александра Панова Алдила Сутджиади Надежда Киченок Го Ханьюй WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
