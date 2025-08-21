Надежда Киченок не сумела преодолеть стартовый раунд пятисотника в Мексике

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в городе Монтеррей, Мексика.

В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах уступили тандему Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 1 час и 9 минут.

WTA 500 Монтеррей. Пары. Хард, 1/8 финала

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова [3] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2

Киченок и Сутджиади провели третьи совместные соревнования и пока что ни разу не сумели добыть победу. В 2025 году украинка и индонезийка проиграли в первых раундах турниров в Майами и Чарльстоне.

Следующими соперницами Го Ханьюй и Пановой будут Магали Кемпен и Анна Шишкова.