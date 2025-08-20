Мбаппе принес победу Реалу, ассист Роналду, дисквалификация Бех-Романчук
Главные новости за 19 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 августа.
1. Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы
Сливочные переиграли Осасуну со счетом 1:0 в первом туре чемпионата Испании
2A. Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1
2B, Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов
Хозяева поля забили первыми, но затем пропустили три мяча
2C. Бельгийский блиц-криг. Брюгге озадачил Рейнджерс в Глазго в Q4 ЛЧ
Гости забили три мяча за первые 20 минут матча Лиги чемпионов
3. Итоги игрового дня Q4 Лиги чемпионов. Фиаско для хозяев, три победы гостей
Вечером 19 августа начался 4-й раунд квалификации главного еврокубка
4. Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка
Аль-Иттихад потерпел поражение со счетом 1:2
5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего косовской сборной
Батон Забергджа стал игроком «Металлиста 1925»
6. Известный коуч нацелился на трансфер Зинченко. Он может переехать в Ла Лигу
На Александра претендует испанский «Бетис»
7A. Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025
Александра уступила Лизетт Кабрере на старте отбора к мейджору в США
7B. Украинок в отборе к US Open не осталось: Соболева проиграла 559-й ракетке
Анастасия потерпела поражение от Саши Викери в первом раунде квалификации
8. ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года
9A. О Баварии и нечемпионских интригах. Превью сезона Бундеслиги
Главные вопросы о новом розыгрыше самой результативной топ-лиги
9B. Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ
10. Реабилитация Динамо и Шахтера, провал Александрии, темп Оболони
Самые интересные события третьего тура УПЛ
