Мбаппе принес победу Реалу, ассист Роналду, дисквалификация Бех-Романчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 августа.

1. Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы

Сливочные переиграли Осасуну со счетом 1:0 в первом туре чемпионата Испании

2A. Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ

Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1

2B, Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов

Хозяева поля забили первыми, но затем пропустили три мяча

2C. Бельгийский блиц-криг. Брюгге озадачил Рейнджерс в Глазго в Q4 ЛЧ

Гости забили три мяча за первые 20 минут матча Лиги чемпионов

3. Итоги игрового дня Q4 Лиги чемпионов. Фиаско для хозяев, три победы гостей

Вечером 19 августа начался 4-й раунд квалификации главного еврокубка

4. Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка

Аль-Иттихад потерпел поражение со счетом 1:2

5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего косовской сборной

Батон Забергджа стал игроком «Металлиста 1925»

6. Известный коуч нацелился на трансфер Зинченко. Он может переехать в Ла Лигу

На Александра претендует испанский «Бетис»

7A. Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025

Александра уступила Лизетт Кабрере на старте отбора к мейджору в США

7B. Украинок в отборе к US Open не осталось: Соболева проиграла 559-й ракетке

Анастасия потерпела поражение от Саши Викери в первом раунде квалификации

8. ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

9A. О Баварии и нечемпионских интригах. Превью сезона Бундеслиги

Главные вопросы о новом розыгрыше самой результативной топ-лиги

9B. Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

10. Реабилитация Динамо и Шахтера, провал Александрии, темп Оболони

Самые интересные события третьего тура УПЛ