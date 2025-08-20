Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы

19 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 51-й минуте забил звездный французский форвард Килиан Мбаппе, который сам же и заработал 11-метровый.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота Реала защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Реал провел первый матч чемпионата Испании под руководством Хаби Алонсо, который в конце прошлого сезона сменил на посту коуча сливочных именитого Карло Анчелотти.

В кампании 2024/25 мадридский коллектив стал вторым в таблице национального первенства, пропустив вперед Барселону. Осасуна заняла итоговое девятое место.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Трент Александер-Арнолд (Даниэль Карвахаль, 68), Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Браим Диас (Франко Мастантуоно, 68), Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Гонсало Гарсия, 78), Арда Гюлер (Дани Себальос, 90)

Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавьен Бойомо, Абель Бретонес, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 85), Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Виктор Муньос, 66), Лукас Торро, Аймар Орос (Мойзес Гомес, 78), Анте Будимир

Предупреждения: Килиан Мбаппе (90) – Alessio Lisci (51)

Удаление: Бретонес, 90+4

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine