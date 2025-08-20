Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Осасуна
Испания
20 августа 2025, 00:01 | Обновлено 20 августа 2025, 00:27
Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы

19 августа сливочные переиграли Осасуну со счетом 1:0 в первом туре чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 51-й минуте забил звездный французский форвард Килиан Мбаппе, который сам же и заработал 11-метровый.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота Реала защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Реал провел первый матч чемпионата Испании под руководством Хаби Алонсо, который в конце прошлого сезона сменил на посту коуча сливочных именитого Карло Анчелотти.

В кампании 2024/25 мадридский коллектив стал вторым в таблице национального первенства, пропустив вперед Барселону. Осасуна заняла итоговое девятое место.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Трент Александер-Арнолд (Даниэль Карвахаль, 68), Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Браим Диас (Франко Мастантуоно, 68), Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Гонсало Гарсия, 78), Арда Гюлер (Дани Себальос, 90)

Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавьен Бойомо, Абель Бретонес, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 85), Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Виктор Муньос, 66), Лукас Торро, Аймар Орос (Мойзес Гомес, 78), Анте Будимир

Предупреждения: Килиан Мбаппе (90) – Alessio Lisci (51)

Удаление: Бретонес, 90+4

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Реал Мадрид Андрей Лунин Килиан Мбаппе Осасуна Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти Хаби Алонсо Тибо Куртуа удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Viktor Shuper
Реал - симулятор лайна. перший матч в чемпіонаті, граєте у себе вдома перед своїми вболівальниками! з такою крутою атакою ледве 1 забили і той з пенальті! це просто дно, я б на місці вболівальників максимально освистав би команду. ще й 1:1 могло бути, чувак з Осасуни практично впритул пробив вище. ледве 1 гол висрали, думаю, якби не пенальті, взагалі не виграли б. коротше, треш повний, а не матч
