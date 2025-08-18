19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Летом Реал выступит на клубном чемпионате мира, где добрался до полуфинала и уступил ПСЖ 0:4.

В прошлом сезоне чемпионата Испании сливочные заняли второе место, пропустив вперед Барселону. Осасуна заняла итоговую девятую позицию.

Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.