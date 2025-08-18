Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.08.2025 22:00 - : -
Осасуна
Испания
18 августа 2025, 05:52 |
Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Ла Лиги 19 августа в 22:00 по Киеву

Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Летом Реал выступит на клубном чемпионате мира, где добрался до полуфинала и уступил ПСЖ 0:4.

В прошлом сезоне чемпионата Испании сливочные заняли второе место, пропустив вперед Барселону. Осасуна заняла итоговую девятую позицию.

Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал Мадрид – Осасуна
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Реал Мадрид Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
