Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Ла Лиги 19 августа в 22:00 по Киеву
19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.
Летом Реал выступит на клубном чемпионате мира, где добрался до полуфинала и уступил ПСЖ 0:4.
В прошлом сезоне чемпионата Испании сливочные заняли второе место, пропустив вперед Барселону. Осасуна заняла итоговую девятую позицию.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
