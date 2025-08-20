Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Осасуна
Испания
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа прошел матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 51 мин. (пен.)

События матча

90’ +4
Абель Бретонес (Осасуна) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
