19.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Испания20 августа 2025, 01:03 |
501
0
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура Ла Лиги 2025/26
20 августа 2025, 01:03 |
501
0
19 августа прошел матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 19 августа
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0
Гол: Мбаппе, 51 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 51 мин. (пен.)
События матча
90’ +4
Абель Бретонес (Осасуна) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 86
Украинец присоединился к «ПСЖ»
Футбол | 20 августа 2025, 00:39 0
Легенда «МЮ» – об Иане Райте
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Футбол | 19.08.2025, 20:36
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Комментарии 0
Популярные новости
19.08.2025, 08:26 3
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 01:32 2
19.08.2025, 07:03 2
18.08.2025, 19:37 6
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 04:19 1
18.08.2025, 08:53 19