Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Еще 2 матча до паузы. Мы находимся в стадии тонкой настройки»
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 0
Осасуна
Испания
20 августа 2025, 03:23 | Обновлено 20 августа 2025, 03:30
Хаби АЛОНСО: «Еще 2 матча до паузы. Мы находимся в стадии тонкой настройки»

Главный тренер Реала дал пресс-конференцию после матча с Осасуной

Хаби АЛОНСО: «Еще 2 матча до паузы. Мы находимся в стадии тонкой настройки»
ФК Реал. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в пресс-зале «Сантьяго Бернабеу» рассказал о победе «Реала» над «Осасуной» (1:0) в стартовом матче галактикос в Ла Лиге:

«Были хорошие вещи и то, что нам нужно улучшить. После двух недель предсезонки у нас все еще длинный путь. Думаю, мы были организованы, но нам не хватило немного хладнокровия в финальной трети. Против низкого блока нам было трудно создавать явные моменты или тревожить их. Я уверен, что с хорошим и плохим мы будем улучшаться и войдем в ритм. У нас еще два матча до перерыва, и мы находимся в этой фазе тонкой настройки. Победа дает тебе спокойствие, чтобы продолжать, это очевидно.

Новички? Я не почувствовал, что футболка или «Бернабеу» их придавили. Все четверо выступили хорошо, может быть, не зрелищно. Но они были надежны, не допускали ошибок, не нервничали и хорошо интегрировались в команду. Те, кто вышел с начала, и Мастантуоно, который появился во втором тайме, привнесли энергию. Этот микс оказался хорошим с теми, кто уже был. После двух недель – это первый день, и теперь мы должны готовиться к следующему. Как первый взгляд, я могу взять из этого много положительного. Я очень счастлив вернуться на этот новый «Бернабеу». С тем, как он звучит, ты предугадываешь, что можешь здесь сделать, и это очень волнительно.

Требовала ли «Осасуна» многого на тактическом уровне? Осасуна имела свой подход, и было трудно находить пространство. В некоторых эпизодах мы доходили до лицевой линии, особенно слева с Вини Жуниором и Каррерасом, но не могли связать финальный пас. По крайней мере, нас не прорывали, мы смогли много играть на половине соперника. Нам не хватало в финальной трети, чтобы генерировать немного больше. Это адаптация и фазы, которые нам нужно продолжать улучшать.

Франко Мастантуоно? Я видел, что он способен помочь, и он провел хорошие минуты. Он не смог тренироваться с нами, но готовился. Он очень ждал этого, и иногда эмоциональная сторона перевешивает тяжелую работу. Он оказал хорошее влияние, и это хорошая новость, что он дебютировал.

Игра Арды Гюлера? С тех пор как мы здесь, Арда Гюлер сделал шаги вперед. Не только в плане качества, которое и так было очевидно, но и в понимании позиции: как он дает стабильность, как контролирует и как связывает игру. В первом тайме он позволял нам продолжать атаковать. Мы должны продолжать продвигать его и давать ему минуты, чтобы он стал важным игроком. Он приближается к этому, и я рад за него.

Роль Родриго? Ничего не происходит. Клубный чемпионат мира был в другом контексте из-за турнира. Сегодня это всего лишь одна игра, мы можем оставить остальное позади. Важно – это этот сезон, и, конечно, я рассчитываю на Родриго. Это всего лишь одна игра, нам не стоит слишком заглядывать в будущее. Если через три месяца он будет получать такие минуты, я смогу ответить вам увереннее. Сегодня это были просто обстоятельства игры и мои решения.

Килиан Мбаппе? Думаю, после прошлого года и после того, как он сделал много хорошего, Мбаппе хочет большего. Не знаю, связано ли это с номером или с его амбицией побеждать, но ты чувствуешь, что он хочет выступать лучше индивидуально и коллективно. Он хочет вдохновлять тех, кто рядом. Если это помогает со статистикой – прекрасно. Ты чувствуешь это желание каждый день, и сегодня он создал эти разные ходы, которые являются решающими.

Подготовка к игре против низкого блока? У нас не было много времени готовиться к этому. Мы ожидали, что «Осасуна» будет немного выше, исходя из того, что видели в их предсезонке. За эти две недели мы мало тренировались против низкого блока. У нас есть профили игроков для таких ситуаций. Те, кто могут быть больше в штрафной и выходить широко. Мы должны знать, как переключаться, когда играть по заготовке, а когда рисковать. Это ситуации, с которыми мы будем сталкиваться, и мы должны готовиться больше. Пока у нас не было времени.

Пара центрбеков Хейсен и Милитао? Здесь нет никого, кто играет постоянно. Кто заслуживает, тот и играет. У нас есть и другие центральные защитники, как Рюдигер, Асенсио и Алаба, который становится лучше каждый день. Я очень рад за Милитао после его травмы. Он чувствовал себя хорошо с предсезонки, и сегодня провел очень надежный матч. Очень хорошие новости.

Важность Карвахаля? Не только в футбольном плане, но и эмоционально. Он капитан, он многое привносит. У него большой опыт здесь, на «Бернабеу», в европейских турнирах и в Ла Лиге. Он знает, что нужно делать, чтобы побеждать, и передача этого будет фундаментальной. Карвахаль снова с нами».

События матча

90’ +4
Абель Бретонес (Осасуна) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Осасуна Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Осасуна пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
