Новички мадридского «Реала» Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно дебютировали в составе галактикос в официальных матчах.

Это произошло в победном матче 1-го тура против «Осасуны» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу».

Защитник Альваро Каррерас, который был представлен 15 июля, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Нападающий Франко Мастантуоно, который был представлен 14 августа, вышел на поле на 68-й минуте, заменив Браима Диаса.

ФОТО. Каррерас и Мастантуоно дебютировали за мадридский Реал