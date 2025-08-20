Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Каррерас и Мастантуоно дебютировали за мадридский Реал
Испания
20 августа 2025, 03:12 | Обновлено 20 августа 2025, 03:30
ФОТО. Каррерас и Мастантуоно дебютировали за мадридский Реал

Два новичка порадовали зрителей на Сантьяго Бернабеу

ФК Реал Мадрид

Новички мадридского «Реала» Альваро Каррерас и Франко Мастантуоно дебютировали в составе галактикос в официальных матчах.

Это произошло в победном матче 1-го тура против «Осасуны» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу».

Защитник Альваро Каррерас, который был представлен 15 июля, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Нападающий Франко Мастантуоно, который был представлен 14 августа, вышел на поле на 68-й минуте, заменив Браима Диаса.

Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Осасуна Франко Мастантуоно Альваро Каррерас фото дебют
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
