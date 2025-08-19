Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
19.08.2025 22:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 августа 2025, 08:08 | Обновлено 19 августа 2025, 08:09
115
0

Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2025, 08:08 | Обновлено 19 августа 2025, 08:09
115
0
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

19 августа на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Осасуной. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Реал Мадрид

Команда уже в мае рассталась с Анчелотти. Вроде бы уже Флорентино Перес прощался с Карло, и, вернув его в Испанию, таким образом признавал ошибку. Но достаточно было одного сезона без трофеев (Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок были взяты в 2024-м году и явно не котировались), чтобы итальянца отпустили досрочно в Бразилию.

При этом быстро усилили оборону, подписав Александер-Арнольда и Хейсена. Но все равно новый наставник, Хаби Алонсо, закончил борьбу в клубном чемпионате мира 0:4 ПСЖ. Сейчас обойма футболистов выросла за счет перспективных Мастантуоно и Каррераса - но, с другой стороны, из Испании уехал опытнейший Модрич. И уж сейчас от молодого тренера ждут результатов.

Осасуна

Клуб в целом не считается сильной даже по меркам родной Страны Басков - как минимум, Атлетик и Реал Сосьедад традиционно котируется выше. Но в последнее время удавалось добиться неплохих, а для себя так и хороших, результатов. В 2023-м году Аррасате выводил подопечных в Лигу конференций. Весной были шансы повторить восьмое место, но по дополнительным показателям уступили Райо Вальекано.

Висенте Морено после года работы в Памплоне перебрался в Катар. Его сменил Алессио Лиски, итальянец, что уже освоился в Испании и показал свой класс в Мирандесе. К моменту его прихода уже продали ведущего защитника, Хесуса Аресо, в соседний Атлетик. Но за него получилось оформить ряд подписаний на вход. В том числе появится Муньос - за половину прав на воспитанника Реала выложили немалые для команды 5 миллионов. Хотя, конечно, эти подписания выглядят мизерными на фоне сделок столичного гранда.

Статистика личных встреч

После пяти побед кряду, в феврале на выезде, подопечные Анчелотти ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Хаби Алонсо запорет дебют в новом амплуа на Сантьяго Бернабеу. Ставим на победу его подопечных с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
19 августа 2025 -
22:00
Осасуна
Фора Реала (-1.5) 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ференцварош – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 13
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18 августа 2025, 09:00 1
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник

Татьяне Табашник был 61 год

Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Футбол | 19.08.2025, 08:27
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
17.08.2025, 13:59 1
Бокс
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем