19 августа на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Осасуной. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Реал Мадрид

Команда уже в мае рассталась с Анчелотти. Вроде бы уже Флорентино Перес прощался с Карло, и, вернув его в Испанию, таким образом признавал ошибку. Но достаточно было одного сезона без трофеев (Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок были взяты в 2024-м году и явно не котировались), чтобы итальянца отпустили досрочно в Бразилию.

При этом быстро усилили оборону, подписав Александер-Арнольда и Хейсена. Но все равно новый наставник, Хаби Алонсо, закончил борьбу в клубном чемпионате мира 0:4 ПСЖ. Сейчас обойма футболистов выросла за счет перспективных Мастантуоно и Каррераса - но, с другой стороны, из Испании уехал опытнейший Модрич. И уж сейчас от молодого тренера ждут результатов.

Осасуна

Клуб в целом не считается сильной даже по меркам родной Страны Басков - как минимум, Атлетик и Реал Сосьедад традиционно котируется выше. Но в последнее время удавалось добиться неплохих, а для себя так и хороших, результатов. В 2023-м году Аррасате выводил подопечных в Лигу конференций. Весной были шансы повторить восьмое место, но по дополнительным показателям уступили Райо Вальекано.

Висенте Морено после года работы в Памплоне перебрался в Катар. Его сменил Алессио Лиски, итальянец, что уже освоился в Испании и показал свой класс в Мирандесе. К моменту его прихода уже продали ведущего защитника, Хесуса Аресо, в соседний Атлетик. Но за него получилось оформить ряд подписаний на вход. В том числе появится Муньос - за половину прав на воспитанника Реала выложили немалые для команды 5 миллионов. Хотя, конечно, эти подписания выглядят мизерными на фоне сделок столичного гранда.

Статистика личных встреч

После пяти побед кряду, в феврале на выезде, подопечные Анчелотти ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Хаби Алонсо запорет дебют в новом амплуа на Сантьяго Бернабеу. Ставим на победу его подопечных с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78).