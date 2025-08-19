Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне
Испания
19 августа 2025, 23:24 | Обновлено 19 августа 2025, 23:38
379
1

ВИДЕО За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне

На 51-й минуте Килиан поразил ворота Осасуны, точно пробив с точки в матче 1-го тура Ла Лиги

19 августа 2025, 23:24 | Обновлено 19 августа 2025, 23:38
379
1
ВИДЕО За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

19 августа проходит матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

Француз сам заработал 11-метровый – в своей штрафной на Килиане сфолил центральный защитник Осасуны Хуан Крус.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Пенальти Мбаппе. Реал без Лунина начал сезон Ла Лиги с трудной победы
Реал Мадрид – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
пенальти видео голов и обзор Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Футбол | 19 августа 2025, 23:58 0
Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом

Никола Крстович станет игроком клуба из Бергамо

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
Футбол | 19.08.2025, 18:21
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mishka_Tayson
Ну таке... Дотик звичайно був, але Мбапе спершу встояв, а тоді картинно упав.
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем