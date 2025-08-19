19 августа проходит матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 51-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

Француз сам заработал 11-метровый – в своей штрафной на Килиане сфолил центральный защитник Осасуны Хуан Крус.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Мбаппе забил первый гол Реала в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine