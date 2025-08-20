Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинок в отборе к US Open не осталось: Соболева проиграла 559-й ракетке
US Open
20 августа 2025, 04:17 |
62
0

Анастасия потерпела поражение от Саши Викери в первом раунде квалификации мейджора

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах уступила 559-й ракетке мира Саши Викери (WTA 559) за 1 час и 37 минут.

US Open 2025. Квалификация

Саша Викери (США) – Анастасия Соболева (Украина) – 7:5, 7:5

В первой партии Анастасия не сумела подать на сет при счете 5:4, а затем отдала 12-й гейм на подаче с 40:0. Во второй партии Соболева упустила преимущество с 4:1 (два брейка).

Анастасия во второй раз в карьере выступил в квалификации US Open и во второй раз проиграла в первом же круге. В 2024 года она потерпела поражение от Мирьям Бьорклунд на старте отбора.

Викери далее поборется против 21-й сеяной Эллы Зайдель из Германии.

Украинок в квалификации US Open не осталось. Все три представительницы Украины вылетел в четвертьфинале отбора. Дарья Снигур проиграла Симоне Вальтерт, а Александра Олейникова не сумела пройти Лизетт Кабреру.

Анастасия Соболева Саша Викери US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
