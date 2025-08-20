Украинок в отборе к US Open не осталось: Соболева проиграла 559-й ракетке
Анастасия потерпела поражение от Саши Викери в первом раунде квалификации мейджора
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах уступила 559-й ракетке мира Саши Викери (WTA 559) за 1 час и 37 минут.
US Open 2025. Квалификация
Саша Викери (США) – Анастасия Соболева (Украина) – 7:5, 7:5
В первой партии Анастасия не сумела подать на сет при счете 5:4, а затем отдала 12-й гейм на подаче с 40:0. Во второй партии Соболева упустила преимущество с 4:1 (два брейка).
Анастасия во второй раз в карьере выступил в квалификации US Open и во второй раз проиграла в первом же круге. В 2024 года она потерпела поражение от Мирьям Бьорклунд на старте отбора.
Викери далее поборется против 21-й сеяной Эллы Зайдель из Германии.
Украинок в квалификации US Open не осталось. Все три представительницы Украины вылетел в четвертьфинале отбора. Дарья Снигур проиграла Симоне Вальтерт, а Александра Олейникова не сумела пройти Лизетт Кабреру.
