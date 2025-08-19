Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025
Александра уступила Лизетт Кабрере на старте отбора к мейджору в США
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австралии Лизетт Кабреры (WTA 206) за 1 час и 34 минуты.
US Open 2025. Квалификация
Александра Олейникова (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 2:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Олейникова впервые сыграла на кортах US Open и во второй раз выступила в квалификации турнира Grand Slam. В конце июня она уступила Диан Парри на старте отбора к Уимблдону-2025.
Кабрера во втором круге квалификации поборется против победительницы противостояния Дарья Семинистая – Андреа Ласаро Гарсия.
В отборе к американскому мейджору осталась только одна представительница Украины – Анастасия Соболева. В ночь на 20 августа она сыграет против Саши Викери. Днем ранее слэм в Нью-Йорке покинула Дарья Снигур, уступив Симоне Вальтерт.
