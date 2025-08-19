Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025
US Open
Олейникова проиграла в первом раунде квалификации US Open 2025

Александра уступила Лизетт Кабрере на старте отбора к мейджору в США

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 191) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Австралии Лизетт Кабреры (WTA 206) за 1 час и 34 минуты.

US Open 2025. Квалификация

Александра Олейникова (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Олейникова впервые сыграла на кортах US Open и во второй раз выступила в квалификации турнира Grand Slam. В конце июня она уступила Диан Парри на старте отбора к Уимблдону-2025.

Кабрера во втором круге квалификации поборется против победительницы противостояния Дарья Семинистая – Андреа Ласаро Гарсия.

В отборе к американскому мейджору осталась только одна представительница Украины – Анастасия Соболева. В ночь на 20 августа она сыграет против Саши Викери. Днем ранее слэм в Нью-Йорке покинула Дарья Снигур, уступив Симоне Вальтерт.

Александра Олейникова Лизетт Кабрера US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии



