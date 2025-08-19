Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Саши Викери (WTA 559). Поединок состоится четвертым запуском на корте №7 после игры Черундоло – Эмери. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Катинки фон Дайхманн, либо против Эллы Зайдель.

