Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2025
19 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка сыграет против Саши Викери (WTA 559). Поединок состоится четвертым запуском на корте №7 после игры Черундоло – Эмери. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Катинки фон Дайхманн, либо против Эллы Зайдель.
