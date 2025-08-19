Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
19 августа 2025, 18:58 |
132
0

Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2025

19 августа 2025, 18:58 |
132
0
Анастасия Соболева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

19 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Саши Викери (WTA 559). Поединок состоится четвертым запуском на корте №7 после игры Черундоло – Эмери. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Катинки фон Дайхманн, либо против Эллы Зайдель.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, кто заменит Синнера и Синякову в миксте на US Open 2025
Рейтинг WTA. Свентек обошла Гауфф: какие места у украинок после Цинциннати?
Анастасия Соболева Саша Викери смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 01:44 4
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 81
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19.08.2025, 11:44
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Теннис | 19.08.2025, 19:14
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем