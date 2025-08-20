Итоги игрового дня Q4 Лиги чемпионов. Фиаско для хозяев, три победы гостей
Вечером 19 августа начался 4-й раунд квалификации главного еврокубка
Вечером 19 августа началась стадия Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день прошли 3 матча, и еще 4 поединка запланированы на среду, 20 августа
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игровой день закончился полным фиаско для хозяев, три победы одержали гости.
Брюгге, Карабах и Пафос сделали большой шаг навстречу основному раунду Лиги чемпионов.
Ответные матчи пройдут через неделю, 26/27 августа.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 19 августа 2025
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3
Голы: Данило, 50 – Ромео Вермант, 3, Йорне Спилерс, 7, Брендон Мехеле, 20.
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85
- 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2
Голы: Бруно Дуарте, 58 – Жоау Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен)
Результаты Q4 ЛЧ
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ
Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны