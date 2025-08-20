Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги игрового дня Q4 Лиги чемпионов. Фиаско для хозяев, три победы гостей
Лига чемпионов
20 августа 2025, 06:23 | Обновлено 20 августа 2025, 06:44
Вечером 19 августа начался 4-й раунд квалификации главного еврокубка

УЕФА

Вечером 19 августа началась стадия Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 3 матча, и еще 4 поединка запланированы на среду, 20 августа

Игровой день закончился полным фиаско для хозяев, три победы одержали гости.

Брюгге, Карабах и Пафос сделали большой шаг навстречу основному раунду Лиги чемпионов.

Ответные матчи пройдут через неделю, 26/27 августа.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 19 августа 2025

  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3

Голы: Данило, 50 – Ромео Вермант, 3, Йорне Спилерс, 7, Брендон Мехеле, 20.

  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3

Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85

  • 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2

Голы: Бруно Дуарте, 58 – Жоау Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен)

Результаты Q4 ЛЧ

Инфографика

