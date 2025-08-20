Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1
19 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда и Пафос.
Поединок прошел на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первым в этой встрече отличился Жоау Коррейя уже на 1-й минуте. На 52-й пенальти реализовал Пепе и увеличил преимущество коллектива из Кипра.
Единственный мяч в составе хозяев на 58-й забил Бруну Дуарте, который сыграл головой на добивании после нереализованного 11-метрового.
Ответный матч между Пафосом и Црвеной Звездой состоится 26 числа в Лимассоле.
Пафос в Q3 ЛЧ выбил киевское Динамо, выиграв оба поединка (1:0, 2:0).
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 19 августа
Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2
Голы: Дуарте, 58 – Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен.)
События матча
