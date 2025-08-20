Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 2
Пафос
Лига чемпионов
20 августа 2025, 00:07 | Обновлено 20 августа 2025, 00:53
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ

Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1

ФК Пафос

19 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда и Пафос.

Поединок прошел на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этой встрече отличился Жоау Коррейя уже на 1-й минуте. На 52-й пенальти реализовал Пепе и увеличил преимущество коллектива из Кипра.

Единственный мяч в составе хозяев на 58-й забил Бруну Дуарте, который сыграл головой на добивании после нереализованного 11-метрового.

Ответный матч между Пафосом и Црвеной Звездой состоится 26 числа в Лимассоле.

Пафос в Q3 ЛЧ выбил киевское Динамо, выиграв оба поединка (1:0, 2:0).

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 19 августа

Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2

Голы: Дуарте, 58 – Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен.)

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепе (Пафос).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
Пафос Црвена Звезда Лига чемпионов Бруно Дуарте пенальти видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
_ Moore
пригадую, що і кроти від кіпріотів влітали, в групі ЛЧ це було, останнє четверте місце займали в групі.
+4
Гильдия АПЕПок харьковской области
Сегодня болели всей нашей гильдией и федерацией АПЕПок города Харькова за Пафос,против сербов.
Результатом остались более чем довольны.
Надеемся,что и в ответке Пафос с ними так же разделаеЦЦа.
+4
Микола Захарченко
Видно роботу екс-помічника Унаі Емері , який нині очолює Пафос . Команда добре виглядає фізично , тактично також все ок . Звичайно багато легів , але для них цей тренер дійсно авторитет і згуртував для виконання задачі вийти в ЛЧ. Можливо , якби він очолював Динамо , то мав би великі шанси досягти успіху .
+2
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Молодцы, за Пафос сегодня все украинцы и болели. Ведь даже на эмблеме у них явно украинские цвета🟦🟨. И братушек наказали, и динамовцам утешение - что от сильной команды вылетели!
И так критиковали их тогда получается незаслуженно! 😊
0
Перший Серед Рівних
Ох уж це слово, "покарав".
-1
Катерина Монзуль
Шановні, цей Пафос такий потужний, команда вже рівня фіналу ЛЧ. І моєму улюбленому Динамо не соромно було їм програти у двох іграх не забивши жодного гола.
-6
М-Харьков 1925
А харьковский М1925 ввынес бы 7:0 эту Црвену! По дублю оформили б Батон и Итодо, ещё по голу Рашицы, Моуры и Мба!
