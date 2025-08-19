19.08.2025 22:00 - : -
Црвена Звезда – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 19 августа в 22:00 по Киеву
19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).
Поединок пройдет на стадионе Райко Митич в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Црвена Звезда – ПафосСмотреть трансляцию
