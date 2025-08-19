19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Райко Митич в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Црвена Звезда – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.