Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
19.08.2025 22:00 - : -
Пафос
Лига чемпионов
19 августа 2025, 04:20 |
26
0

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 19 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2025, 04:20 |
26
0
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Црвена Звезда (Сербия) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Райко Митич в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

