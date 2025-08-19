Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
19.08.2025 22:00
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

ФК Пафос

19 августа на Райко Митич пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Црвена Звезда встретится с Пафосом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Команда была великой еще десятилетия назад. Сейчас, конечно, никто и не надеется выиграть в Кубке европейских чемпионов, как когда-то получалось. Но зато на внутренней арене гранд царит просто безоговорочно. И снова подтвердили это в 2024/2025, да и сейчас вышло показать солидный старт.

В приоритете сейчас для Владана Милоевича - Лига чемпионов, где в последнее время не раз получалось пробиваться в основной раунд. Сейчас остается сделать последний шаг, причем предыдущие были сделаны в квалификации очень уверенно: Линкольн Ред Импс обыграли в обоих матчах (1:0 в Гибралтаре, 5:1 дома), да и с поляками все практически решили уже в гостях, победив 3:1 - потом в Белграде упустили новый успех из-за гола на 90+ минуте.

Клуб молод даже по кипрским меркам. Этот проект был основан в 2014-м году. Более того, настоящие успехи пришли только в последних сезонах, после того, как позапрошлым летом прибыл на тренерский пост Карседо. Сначала он взял национальный кубок. А в прошлом сезоне и в Лиге конференций дошли до 1/8 финала, и при этом добрались до дебютного чемпионства.

Это не только титул, но и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. А так уже получилось преодолеть два раунда. Сначала достаточно натужно преодолели сопротивление Маккаби - тот после 1:1 на Кипре минимально проиграли, долго играя вдесятером. А вот киевское Динамо обыграли в обоих поединках, так и не пропустив: 1:0 уже в формально выездной встрече, 2:0 дома.

Статистика личных встреч

Это только второй поход киприотов в еврокубках. Не удивительно, что молодой проект впервые приедет в Белград.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут продлить свою удачную серию. Сербы и опытнее, и выше классом, и играют дома - все говорит о том, что тут выиграют хозяева арены (коэффициент - 1,75).

