19.08.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лига чемпионов20 августа 2025, 02:34 |
Црвена Звезда – Пафос – 1:2. Кипрская машина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
20 августа 2025, 02:34 |
Сербская Црвена Звезда уступила Пафосу из Кипра (1:2) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Хозяева поля пропустили два мяча, но затем сократили отставание.
Ответный матч пройдет через неделю на Кипре.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч, 19 августа. Белград (Сербия)
Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2
Голы: Бруно Дуарте, 58 – Жоау Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен)
Видео голов и обзор
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепе (Пафос).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
