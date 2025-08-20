Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Црвена Звезда – Пафос – 1:2. Кипрская машина. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 2
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 02:34 |
53
0

Црвена Звезда – Пафос – 1:2. Кипрская машина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

20 августа 2025, 02:34 |
53
0
Црвена Звезда – Пафос – 1:2. Кипрская машина. Видео голов и обзор
ФК Пафос

Сербская Црвена Звезда уступила Пафосу из Кипра (1:2) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хозяева поля пропустили два мяча, но затем сократили отставание.

Ответный матч пройдет через неделю на Кипре.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч, 19 августа. Белград (Сербия)

Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр) – 1:2

Голы: Бруно Дуарте, 58 – Жоау Коррейя, 1, Пепе, 52 (пен)

Видео голов и обзор

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепе (Пафос).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
По теме:
Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала
Ференцварош – Карабах – 1:3. Азербайджан близок к основе ЛЧ. Видео голов
Рейнджерс – Брюгге – 1:3. Три мяча в дебюте. Видео голов и обзор
видео голов и обзор Лига чемпионов Бруно Дуарте Црвена Звезда Пафос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 86
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 0
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 19.08.2025, 22:34
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Футбол | 19.08.2025, 20:36
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем