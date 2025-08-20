Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ференцварош
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 3
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 00:14 | Обновлено 20 августа 2025, 00:51
270
1

Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов

Хозяева поля забили первыми, но затем пропустили три мяча

20 августа 2025, 00:14 | Обновлено 20 августа 2025, 00:51
270
1
Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов
ФК Ференцварош

Венгерский Ференцварош сенсационно уступил Карабаху из Азербайджана (1:3) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хозяева поля забили первыми, но после перерыва пропустили три мяча.

Ответный матч пройдет через неделю в Азербайджане.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч, 19 августа, Будапешт (Венгрия)

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3

Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85

Видео голов и обзор

Фотогалерея

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Гурбанли (Карабах).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Медина (Карабах).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
По теме:
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Бельгийский блиц-криг. Брюгге озадачил Рейнджерс в Глазго в Q4 ЛЧ
Лига чемпионов Ференцварош Карабах Агдам видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Футбол | 20 августа 2025, 00:21 2
Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение
Лунин отреагировал на интерес Фенербахче и принял решение

Вратарь не рассматривает переход в турецкий клуб

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU
Другие виды | 19.08.2025, 19:01
«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU
«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Де тут сенсація, не розумію???
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 86
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем