Лига чемпионов20 августа 2025, 00:14 | Обновлено 20 августа 2025, 00:51
Ференцварош сенсационно уступил Карабаху в квалификации Лиги чемпионов
Хозяева поля забили первыми, но затем пропустили три мяча
Венгерский Ференцварош сенсационно уступил Карабаху из Азербайджана (1:3) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Хозяева поля забили первыми, но после перерыва пропустили три мяча.
Ответный матч пройдет через неделю в Азербайджане.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч, 19 августа, Будапешт (Венгрия)
Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Гурбанли (Карабах).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Медина (Карабах).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
