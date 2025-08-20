Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ференцварош
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 3
Карабах
Лига чемпионов
20 августа 2025, 02:23
Ференцварош – Карабах – 1:3. Азербайджан близок к основе ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Ференцварош – Карабах – 1:3. Азербайджан близок к основе ЛЧ. Видео голов
ФК Ференцварош

Венгерский Ференцварош сенсационно уступил Карабаху из Азербайджана (1:3) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хозяева поля забили первыми, но после перерыва пропустили три мяча.

Ответный матч пройдет через неделю в Азербайджане.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч, 19 августа, Будапешт (Венгрия)

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3

Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85

Видео голов и обзор

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Гурбанли (Карабах).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Медина (Карабах).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
Кубок английской лиги. Сыгран перенесенный матч. Все пары 1/32 финала
Црвена Звезда – Пафос – 1:2. Кипрская машина. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Брюгге – 1:3. Три мяча в дебюте. Видео голов и обзор
Карабах Агдам Ференцварош видео голов и обзор Лига чемпионов Барнабаш Варга
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
