Лига чемпионов20 августа 2025, 02:23 | Обновлено 20 августа 2025, 02:24
Ференцварош – Карабах – 1:3. Азербайджан близок к основе ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Венгерский Ференцварош сенсационно уступил Карабаху из Азербайджана (1:3) в квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Хозяева поля забили первыми, но после перерыва пропустили три мяча.
Ответный матч пройдет через неделю в Азербайджане.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч, 19 августа, Будапешт (Венгрия)
Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанли, 85
Видео голов и обзор
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Гурбанли (Карабах).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Медина (Карабах).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
