Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ференцварош – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ференцварош
19.08.2025 22:00 - : -
Карабах
Лига чемпионов
19 августа 2025, 02:40
Ференцварош – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 19 августа в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ференцварош (Венгрия) и Лех Карабах (Азербайджан).

Поединок пройдет на стадионе Групама Арена в Будапеште. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Ференцварош – Карабах
