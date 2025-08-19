12 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ференцварош (Венгрия) и Лех Карабах (Азербайджан).

Поединок пройдет на стадионе Групама Арена в Будапеште. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Ференцварош – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.