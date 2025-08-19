19 августа на Групама Арена пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ференцварош встретится с Карабахом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Ференцварош

Команда имела немалые исторические заслуги. Но потом был спад, и лишь относительно недавно удалось вернуться на вершину. Сергей Ребров даже возвращал своих подопечных в групповой этап Лиги чемпионов. Повторить подобное венграм оказалось очень сложно, а вот на внутренней арене они доминируют. Прервать серию рисковали в прошлом сезоне, но пришедший во время зимней паузы Робби Кин успел вернуть подопечных на привычное первое место за время весеннего отрезка.

Сейчас в Будапеште сосредоточены на борьбе в Лиге чемпионов. Пока что все складывается для клуба успешено. Они и Ноа смогли обыграть в обоих матчах, и, уже в августе, выбили Лудогорец, после нулевой ничьей в Разграде сумев разгромить 3:0 соперника из Болгарии дома.

Карабах

Клуб был чемпионом страны еще в 90-е, но потом пришлось долго и тяжело отвоевывать позиции после вынужденного переезда из Агдама в Баку. Но в итоге получилось и в родном Азербайджане установить доминирование почти безоговорочно (только в 2020/2021 Нефтчи раз увел титул), и в еврокубках показывали хорошие результаты.

Есть у подопечных Гурбанова и опыт выступлений в основном раунде Лиги чемпионов. Но потом были неудачи в квалификации. Сейчас осталось пройти всего один раунд отбора: команда успела показать стопроцентный результат, по дважды победив и Шелбурн (3:0 в Ирландии, 1:0 дома), и Шкендию (1:0 в Северной Македонии, волевые 5-1 на своем поле). Но сейчас будет в разы более серьезный и опытный противник.

Статистика личных встреч

В 2022-м году стороны уже пересекались в лигочемпионовской квалификации - выиграли 3:1 в Венгрии после ничьей дома. Товарищеский поединок в 2023-м принес 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Ференцварош фаворитом этой дуэли. Он принимает соперника дома, так что обязан побеждать (коэффициент - 1,93).