Известный коуч нацелился на трансфер Зинченко. Он может переехать в Ла Лигу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 02:10 |
211
0

На Александра претендует «Бетис»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации испанских СМИ, украинца хочет купить финалист Лиги конференций «Бетис». Украинца лично хочет видеть в клубе известный чилийский тренер Мануэль Пеллегрини, который ценит опыт Александра.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Бетис трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
