Известный коуч нацелился на трансфер Зинченко. Он может переехать в Ла Лигу

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации испанских СМИ, украинца хочет купить финалист Лиги конференций «Бетис». Украинца лично хочет видеть в клубе известный чилийский тренер Мануэль Пеллегрини, который ценит опыт Александра.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.