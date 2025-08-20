Известный коуч нацелился на трансфер Зинченко. Он может переехать в Ла Лигу
На Александра претендует «Бетис»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации испанских СМИ, украинца хочет купить финалист Лиги конференций «Бетис». Украинца лично хочет видеть в клубе известный чилийский тренер Мануэль Пеллегрини, который ценит опыт Александра.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
