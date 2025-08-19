Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка

19 августа прошел полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Аль-Иттихад встретились на арене Hong Kong Stadium в Гонконге. Победу со счетом 2:1 одержал Аль-Наср.

Это была дуэль легенд: Криштиану Роналду играет против Карима Бензема, которую выиграл легендарный португалец.

Аль-Наср быстро повел в счете благодаря голу Садио Мане на 10-й минуте, но уже на 16-й минуте Аль-Иттихад сравнял усилиями Бергвейна. Все стало еще печальнее, когда на 25-й минуте Садио Мане добавил к голу красную карточку.

Однако удаление не сломило игру Аль-Насра. Команда все равно выглядела острее своих соперников и на 61-й минуте снова вышла вперед после первого гола за Аль-Наср от Жоау Феликса с ассистом легендарного Криштиану Роналду. Позже Феликс забил еще один гол, но его отменили из-за фола в атаке, так что счет до конца матча остался неизменным.

В другом полуфинальном матче 20 августа сыграют Аль-Кадисия и Аль-Ахли. Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 19 августа

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1

Голы: Мане, 10, Феликс, 61 – Бергвейн, 16

Удаления: Мане, 25