Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
19.08.2025 15:00 – FT 2 : 1
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
19 августа 2025, 17:10 | Обновлено 19 августа 2025, 17:11
Аль-Иттихад потерпел поражение со счетом 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа прошел полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Аль-Иттихад встретились на арене Hong Kong Stadium в Гонконге. Победу со счетом 2:1 одержал Аль-Наср.

Это была дуэль легенд: Криштиану Роналду играет против Карима Бензема, которую выиграл легендарный португалец.

Аль-Наср быстро повел в счете благодаря голу Садио Мане на 10-й минуте, но уже на 16-й минуте Аль-Иттихад сравнял усилиями Бергвейна. Все стало еще печальнее, когда на 25-й минуте Садио Мане добавил к голу красную карточку.

Однако удаление не сломило игру Аль-Насра. Команда все равно выглядела острее своих соперников и на 61-й минуте снова вышла вперед после первого гола за Аль-Наср от Жоау Феликса с ассистом легендарного Криштиану Роналду. Позже Феликс забил еще один гол, но его отменили из-за фола в атаке, так что счет до конца матча остался неизменным.

В другом полуфинальном матче 20 августа сыграют Аль-Кадисия и Аль-Ахли. Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 19 августа

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1
Голы: Мане, 10, Феликс, 61 – Бергвейн, 16
Удаления: Мане, 25

Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс Садио Мане удаление (красная карточка) Стивен Бергвейн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
