  Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
19.08.2025 15:00 - : -
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
19 августа 2025, 10:47 |
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии

Поединок состоится 19 августа в 15:00 по Киеву

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

19 августа на Гонконг Стэдиум пройдет полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср встретится с Аль-Иттихадом. Поединок начнется в 15:00 по европейскому времени.

Аль-Наср

Команда имеет немало трофеев, как национальных, так и региональных и даже всеазиатских. Вот только все они были взяты еще до сенсационного подписания Роналдо. А вот Криштиану тут никак не может добыть серьезного успеха. Вот и в прошлом сезоне и вовсе было только третье место в местном первенстве. А потом вылетели в полуфинале Лиги чемпионов Азии от Кавасаки Фронтале. Португалец даже, кажется, думал уйти, но в итоге подписал новый контракт.

В нынешний сезон клуб из Эр-Рияда входит с новым наставником - Жорже Жезушем, что в 2024-м году взял с Аль-Хилалем все возможные трофеи. Еще и состав пополнили Иньиго Мартинесом, Команом и Жоау Феликсом, правда, при этом Дурана отпустили в аренду в Фенербахче.

Аль-Иттихад

Клуб не менее успешен, чем его нынешний соперник. Более того, именно он выиграл прошлый чемпионат Саудовской Аравии, вернув себе титул после годичной паузы. Отлично сработала ставка на Лорана Блана, что занял тренерский пост год назад.

Француз, как и его работодатели, прекрасно понимает, что удержаться на вершине тяжелее, чем подняться туда. Но пока что все разговоры об усилении состава не приводили ни к какой конкретике. Пытались заманить на Ближний Восток многих звезд, от Эдерсона и Бруну Гимараэша и до Дьекереша и Бенассера. Но, кажется, в итоге придется играть по крайней мере в этом поединке суперкубка привычной обоймой вообще без подписанных новобранцев.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне оба матча были выиграны Аль-Насром. Но потом, на пути к чемпионскому титулу, Бензема и компания сумели победить потенциального конкурента и на своем поле, и на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют номинальным хозяевам. Жорже Жезуш, как правило, хорошо стартует, так что стоит ставить на то, что тут победа будет у Роналду и компании (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
19 августа 2025 -
15:00
Аль-Иттихад
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Карим Бензема
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
