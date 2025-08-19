Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
19.08.2025 15:00 – 64 2 : 1
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
19 августа 2025, 15:35 | Обновлено 19 августа 2025, 15:39
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Роналду vs Бензема в Суперкубке. Смотреть LIVE

Смотрите 19 августа в 15:00 полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду против Карима Бензема 

19 августа в 15:00 проходит полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии

Аль-Наср и Аль-Иттихад встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дуэль легенд: Криштиану Роналду играет против Карима Бензема.

В другом полуфинальном матче 20 августа сыграют Аль-Кадисия и Аль-Ахли.

Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.

Видеотрансляцию для Украины проводит Setanta Sports на OTT-сервиса.

📺 Видеотрансляция
События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
25’
Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Аль-Иттихад).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
