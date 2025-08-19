Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Роналду vs Бензема в Суперкубке. Смотреть LIVE
Смотрите 19 августа в 15:00 полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
19 августа в 15:00 проходит полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср и Аль-Иттихад встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это дуэль легенд: Криштиану Роналду играет против Карима Бензема.
В другом полуфинальном матче 20 августа сыграют Аль-Кадисия и Аль-Ахли.
Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.
Видеотрансляцию для Украины проводит Setanta Sports на OTT-сервиса.
